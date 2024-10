Home Tech Mozilla naprawia krytyczną lukę w zabezpieczeniach Firefoxa

Niedawno Mozilla opublikowała 131 stabilną edycję przeglądarki Firefox. Jednak od tego czasu pojawiły się do niej dwie poprawki. Pierwsza kilka dni po premierze, a teraz udostępniono drugą. W obu przypadkach aktualizacja ma na celu likwidację wykrytych podatności. Jeśli używasz Firefoxa, lepiej zaktualizuj go do najnowszej wersji tak szybko, jak to możliwe.