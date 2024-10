Firefox 132 już dostępny. Wsparcie dla 4K zapewnione

Firefox 132 czeka już na użytkowników na całym świecie. Aby dokonać aktualizacji, wejdź w przeglądarce do zakładki “Pomoc”, a następnie “O programie Fireofox”. Aktualizacja ma nieco ponad 19 MB, dlatego jest pobierana i wdrażana bardzo szybko. A co się zmieni po jej instalacji?

Firefox 132 – lista nowości i zmian

Zmianą niewidoczną, ale wartą odnotowania, jest odtwarzanie zaszyfrowanych multimediów Microsoft PlayReady w wybranych witrynach w systemie Windows. Dzięki temu wsparciu stopniowo wdrażana zostaje obsługa 1080p i 4K Ultra HD z kluczowymi partnerami streamingowymi. Dodatkową korzyścią dla użytkowników laptopów jest mniejsze zużycie baterii i lepsza wydajność podczas przesyłania strumieniowego. Umożliwia to Firefoksowi odtwarzanie chronionych DRM treści z usług przesyłania strumieniowego w rozdzielczości do 4K.

Firefox 132 to wsparcie dla Wide Color Gamut WebGL. Dzięki temu przeglądarka wprowadza bogatszą, żywszą gamę kolorów do filmów, gier i obrazów na ekranie. Ta implementacja obecnie obsługuje szersze profile kolorów (P3) w 8-bitach. Ponadto WebRender jest teraz włączone dla większości filtrów SVG, co poprawia wydajność dla niektórych treści o dużej zawartości graficznej. Przyspieszone filtry to feBlend, feColorMatrix, feComponentTransfer, feComposite, feDropShadow, feFlood, feGaussianBlur, feMerge i feOffset.

Inne zmiany:

Firefox blokuje teraz dostęp do plików cookie stron trzecich, gdy włączony jest tryb ścisły funkcji Enhanced Tracking Protection;

dodano obsługę nowych funkcji wyboru udostępniania ekranu i okna w systemie macOS 15 i nowszych. Obsługa systemu macOS 14 zostanie dodana w przyszłej wersji;

funkcja wznawiania sesji macOS została ulepszona. Firefox będzie teraz automatycznie uruchamiany ponownie, jeśli był otwarty przed ponownym uruchomieniem systemu, np. po aktualizacji systemu operacyjnego;

opcja “Kopiuj bez śledzenia” jest teraz wyszarzona, gdy w linku nie znaleziono żadnych znanych parametrów śledzenia. Ponadto dodano więcej obsługi parametrów śledzenia dla witryn takich, jak LinkedIn i Shopee;

w ramach kontynuacji prac nad aktualizacją mieszanej zawartości, począwszy od wersji Firefox 127, ikony HTTP-favicons będą teraz blokowane również wtedy, gdy nie można ich otrzymać za pomocą protokołu HTTPS.

Nie zabrakło także poprawek związanych z bezpieczeństwem. Mam nadzieję, że ta edycja nie będzie tak szybko i często łatana jak poprzedniczka, która doczekała się w krótkim czasie aż trzech poprawek. Jak na razie w moim przypadku wszystko działa w jak najlepszym porządku.