Będzie ładniej. Mica trafia do przeglądarki Firefox w systemie Windows 11

Nie spodziewaj się jednak, że Mica szybko pojawi się w używanym przez Ciebie Firefoxie. Nowy materiał zauważyli użytkownicy Reddita, ale jest pewien haczyk – póki co występuje on jedynie w wydaniach Nightly. Czy jest szansa na to, że pojawi się w wydaniach dla wszystkich?

Firefox i Mica – połączenie estetyczne

Firefox Nightly to specjalna wersja przeglądarki Firefox, przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników i programistów. Jest to najnowsza, wciąż rozwijana wersja oprogramowania, która zawiera najświeższe funkcje i poprawki błędów. Ponieważ jest to wersja rozwojowa, może zawierać błędy, które mogą powodować zawieszanie się przeglądarki lub utratę danych. Dlatego nie jest zalecana do codziennego użytku. Zauważę, że jest ona zawsze kilka numerów do przodu w stosunku do edycji stabilnej.

Obecnie zwykły Firefox to wydanie 131.0.3, a edycja Nigthly to już wydanie 133. Tak czy owak – ostatnie aktualizacje Firefox Nightly wprowadziły konfigurację umożliwiającą włączenie materiału Mica na górnym pasku (pasku kart). Implementacja jest na wczesnym etapie i wymaga kilku dodatkowych ulepszeń, takich jak obsługa Mica dla kart pionowych. Ponadto nie ma żadnych materiałów w menu kontekstowym i innych częściach przeglądarki.

fot.: Neowin

Czytaj też: Firefox znowu łatany. Co tym razem nie zadziałało?

Warto zauważyć, że estetyka materiału Mica zależy w dużym stopniu od tła pulpitu. Wygląda najlepiej z tapetami o żywych, bogatych kolorach. Jeśli interesuje Cię wypróbowanie tego materiału teraz, musisz pobrać wydanie Firefox Nightly z oficjalnej strony, a następnie przejść do konfiguracji w pasku adresu (about:config) i wpisać widget.windows.mica w pasku wyszukiwania, a następnie kliknąć przycisk z dwiema strzałkami. Następnie wpisz browser.theme.native-theme i kliknij ten sam przycisk, powtórz działanie z komendą przeglądarka.tabs.allow_transparent_browser.

Po ponownym odpaleniu Firefox Nightly wszystko powinno już działać należycie.