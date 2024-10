GeForce NOW zasilone przez Call of Duty: Black Ops 6 i inne świetne produkcje

GeForce NOW nie wymaga instalowania gier – wystarczy połączenie online z usługą i już możesz cieszyć się zabawą na najwyższym poziomie. Dbają o to serwery Nvidii, gdzie wykorzystywane są najlepsze układy graficzne na rynku. Dlatego nawet bez dobrego sprzętu możesz bawić się produkcjami w najlepszych ustawieniach.

GeForce NOW – coraz więcej zabawy

Dzięki GeForce NOW grasz bez martwienia się o specyfikację systemu. W subskrypcji Ultimate możesz korzystać z serwera klasy GeForce RTX 4080, gwarantującego najwyższą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę oraz ultraniskie opóźnienia. Od 25 października na liście wspieranych tytułów znajduje się Call of Duty: Black Ops 6 z 16 zupełnie nowymi mapami, a kolejną grą, która miała premierę w dniu wejścia na rynek, jest Romancing SaGa2: Revenge of the Seven. To odświeżona wersja rozbudowanej gry RPG od studia Square Enix , w której znajdują się zawiera zarówno klasyczne jak i zupełnie nowe funkcjonalności i mechaniki.

Zaczęła się promocja związana z premierą gry Dragon Age: Straż Zasłony. Jeśli ktoś zdecyduje się na 6-miesięczny abonamentu Ultimate, otrzymasz za darmo ten najnowszy tytuł od BioWare i Electronic Arts. Dzięki serwerom RTX 4080 zabawa będzie wręcz doskonała.

Pełna lista gier, które trafiły w ubiegłym tygodniu do GeForce NOW, prezentuje się następująco:

Worshippers of Cthulhu (od 21 października w Steam)

No More Room in Hell 2 (od 22 października w Steam)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (od 24 października w Steam)

Windblown (od 24 października w Steam)

Call of Duty: Black Ops 6 (od 25 października w Steam, Battle.net, Xbox oraz PC Game Pass)

Call of Duty HQ, w tym Call of Duty: Modern Warfare III i Call of Duty: Warzone (Xbox oraz PC Game Pass)

Duckside (Steam)

Off the Grid (Epic Games Store)

Selaco (Steam)

Na wybór narzekać nie można – każdy znajdzie tu coś dla siebie. A jak grać – to w najlepszych warunkach, więc usługa Nvidii będzie w tym celu idealna.