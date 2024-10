GeForce RTX 5080 z najszybszą pamięcią GDDR7 w momencie premiery

Nvidia umie w karty graficzne i temu nikt nie zaprzeczy. A ponieważ każda nowa generacja ma większe możliwości od poprzedników, nie może dziwić, że RTX 50 zapowiada się wręcz rewelacyjnie. Wszystko wskazuje na to, że RTX 5080 będzie w momencie premiery wyposażona w najszybsze rozwiązanie DRAM na rynku.

GeForce RTX 5080 – ile pamięci i jakiej?

Jak donoszą najnowsze przecieki, GeForce RTX 5080 będzie oferować 16 GB pamięci GDDR7 o prędkości 32 Gbps i przepustowości 1 TB/s przepustowości. Jeśli to się potwierdzi, stanie się pierwszym procesorem graficznym wykorzystującym pamięć GDDR7 32 Gbps na starcie. 32 Gbps oznacza o 4 Gbps więcej niż 28 Gbps w GeForce RTX 5090. Przepustowość 1 TB/s jest możliwa dzięki szynie 256-bit.

Będzie to duży skok w porównaniu z serią RTX 4080, która osiąga przepustowość 736 GB/s dzięki GDDR6X 23 Gb/s. GDDR7 zmieni zasady gry i zapewni procesorom graficznym większą przepustowość, szczególnie tym z wąską magistralą. Należy zauważyć, że prędkości 32 Gb/s nie będą dostępne w całej ofercie i na początku otrzyma je tylko RTX 5080. Istnieje możliwość, że NVIDIA zaktualizuje ofertę starszych kart również do szybszych prędkości i większych pojemności, ale na razie to tylko hipoteza.

Według wcześniejszych informacji karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5080 będzie oparta na płytce drukowanej PG144/147-SKU45 i będzie zawierać układ GPU GB203-400-A1. Ma wykorzystywać pełny układ GPU GB203 z 84 SM i 10 752 rdzeniami, ale jest to redukcja o 51% w porównaniu do RTX 5090. Dla porównania, RTX 4090 i RTX 4080 miały 40% różnicy w liczbie rdzeni, więc ogólna wydajność będzie się różnić w dużym stopniu.

Nvidia prawdopodobnie wykorzysta w przyszłości moduły pamięci GDDR7 o pojemności 3 GB, które mogą zaoferować do 24 GB pamięci VRAM na karcie NVIDIA GeForce RTX 5080. Będzie to miły dodatek dla graczy i użytkowników chcących wykorzystać tę dodatkową pamięć do tworzenia treści, zadań wymagających dużej ilości AI lub po prostu mieć pewność, że gry będą działać świetnie i stabilnie przy wyższych rozdzielczościach.

Karta NVIDIA GeForce RTX 5080 zostanie zaprezentowana na targach CES 2025, więc do oficjalnej prezentacji pozostało jeszcze kilka miesięcy. Już tylko czy jeszcze?