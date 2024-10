Google Chrome otrzymuje narzędzie Performance Detection Tool

Choć Chrome to najpopularniejsza przeglądarka świata, nie oznacza to, że jest najlepsza pod względem funkcjonalności czy też wydajności. Jedną z jej bolączek jest nadmierne zużywanie zasobów, co sprawia, że spowalnia działanie wszystkich kart. Google zdaje sobie z tego sprawę i działa nad tym, aby to zmienić.

Chrome z lepszymi możliwościami

Dzięki narzędziu Performance Detection Chrome proaktywnie identyfikuje potencjalne problemy z wydajnością i oferuje rozwiązania, aby przyspieszyć działanie aktualnie używanej kart. Na przykład jeśli jest otwarta zasobożerna karta, przeglądarka może zasugerować jej dezaktywację. Pojawi się powiadomienie “Performance issue alert” (czyli “Alert o problemie z wydajnością”), a wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć “Fix now” (“Napraw teraz”), aby poprawić komfort przeglądania. Jeśli wolisz zarządzać wydajnością ręcznie, możesz wyłączyć funkcję Performance Detection w Ustawieniach.

Czytaj też: uBlock będzie działać na Chromium, chociaż niekoniecznie w Chrome

Opcja “Oszczędzanie pamięci” oferuje teraz tryby: umiarkowany, zrównoważony i maksymalny. Tryb umiarkowany dezaktywuje karty w zależności od potrzeb systemu. Tryb zrównoważony uwzględnia zarówno Twoje nawyki przeglądania, jak i potrzeby systemu. A tryb maksymalny dezaktywuje karty po zaprzestaniu ich używania szybciej niż dwa pozostałe tryby.

Oprócz funkcji wykrywania wydajności i nowych trybów oszczędzania pamięci, w ustawieniach przeglądarki możesz jeszcze bardziej spersonalizować kontrolki wydajności. Na przykład możesz określić witryny, które powinny zawsze pozostawać aktywne, takie jak te, które wykonują ważne zadania w tle. Możesz również włączać i wyłączać wskaźniki wizualne nieaktywnych kart i użycia pamięci. Wszystkie nowe i ulepszone opcje wydajności Chrome mogą pomóc Ci dostosować kontrolki tak, aby były tylko tym, czego potrzebujesz.