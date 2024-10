Chcesz za darmo generować obrazy w Gemini? Nie ma sprawy, ale są ograniczenia

Na razie nie wiadomo, kiedy Google wdroży nową aktualizację Gemini SI dla wszystkich, ale wygląda na to, że proces ten powinien rozpocząć się wkrótce. Nowe funkcje są już gotowe do użytkowania, a co można dzięki nim zyskać i dlaczego nie każdy z tego skorzysta?

Gemini coraz lepsze, ale pełnię możliwości zyskają tylko płatni użytkownicy

Przy wykorzystaniu Gemini AI każdy może generować obrazy, jest jednak pewien dość istotny szczegół, który sprawia, że użytkownicy darmowi nie zyskają tego samego, co osoby mające subskrypcję Gemini Advanced. Ten szczegół to brak możliwości generowania obrazów pokazujących ludzi. A więc jeśli używasz za darmo, stworzysz piękne krajobrazy, budowle, produkty czy maszyny, możesz nawet umieścić w tych grafikach zwierzęta, aczkolwiek będą to obrazy “bezludne”.

Google opracowuje teraz opcje, aby dać użytkownikom większą kontrolę nad rodzajem generowanych obrazów. W chwili obecnej grafiki są generowane w proporcjach 1:1. Jedynym sposobem dopasowania wygenerowanego obrazu jest jego przycięcie. Na szczęście nowa aplikacja Google v15.41.34.29.arm64 beta ma kilka nowych funkcji, które pomogą zmienić rozmiar obrazów generowanych przez Gemini.

Czytaj też: Pogadaj z SI w Gmailu. Google wprowadza Gemini do aplikacji pocztowej na systemie Android

Jedną z nich jest możliwość zachowania przez użytkownika oryginalnego współczynnika proporcji i po prostu zmniejszenie obiektu zdjęcia, a Gemini automatycznie wypełni pozostałe części wokół niego. Google może wprowadzić tę funkcję wraz z kilkoma innymi narzędziami, aby umożliwić użytkownikom jeszcze lepsze dostrajanie obrazów. Te nowe możliwości mogą wpłynąć nie tylko na zwiększenie popularności tego modelu SI, ale również przyczynić się do jego rozwoju.