Wyciekły informacje o procesorach mobilnych Intela – Raptor Lake Refresh. Są zaskoczenia?

Na podstawie przecieku wiemy, że ma zostać wydanych łącznie siedem różnych modeli mobilnych, w tym zarówno modele Core 200 U, jak i H. Dowiedzieliśmy się także paru informacji na temat flagowca z tej rodziny. Czy warto zatem czekać na te propozycje?

Czym zaskoczą procesory Intel Core 200 dla laptopów?

Procesory Intel Core 200H i Core 200U z rodziny Raptor Lake Refresh to zarówno kilka modeli uniwersalnych, jak i stworzonych z myślą o laptopach gamignowych. Pojawią się dwie jednostki o TDP 15W – mają być ulepszonymi modelami stosunkowo starszych Core 5 150U i Core 5 120U, a ich nazwy to oczywiście Core 5 250U i Core 5 220U. Dostępne w konfiguracji 10-rdzeniowej (2P/8E) z częstotliwością taktowania do 5,0 GHz, mają być modelami podstawowymi nadchodzącej linii mobilnej, w której Intel stawia przede wszystkim na wydajność.

Ale znajdą się w niej również jednostki mające do 16 rdzeni i taktowanie nawet 5,8 GHz. Prawdopodobny flagowiec to Core 7 270H, gdyż nie pojawi się tu Core 9. Plotki głoszą, że układ będzie miał 14-rdzeniową (6P/8E) konfigurację i przy maksymalnej częstotliwości do 5,8 GHz. Może być to doskonała alternatywa dla 13. generacji oraz rodziny Lunar Lake.

Cała linia ma prezentować się następująco:

Procesor Rdzenie Taktowanie podstawowe Taktowanie maks. L3 TDP iGPU Core 270H 6+8 (14/20) 2.1 GHz 5.8 GHz 24 MB 35-65W 96 EUs @1.55 GHz Core 250H 6+8 (14/20) 1.8 GHz 5.4 GHz 24 MB 35-65W 96 EUs @1.55 GHz Core 240H 6+4 (10/16) 1.8 GHz 5.2 GHz 24 MB 35-65W 64 EUs @1.55 GHz Core 220H 4+8 (12/16) 2.0 GHz 4.9 GHz 18 MB 35-65W 80 EUs @1.50 GHz Core 210H 4+4 (8/12) 1.3 GHz 4.8 GHz 12 MB 35-65W 48 EUs @1.40 GHz Core 250U 2+8 (10/12) 1.1 GHz 5.4 GHz 12 MB 12-28W 96 EUs @1.30 GHz Core 220U 2+8 (10/12) 0.8 GHz 5.0 GHz 12 MB 12-28W 80 EUs @1.25 GHz na podstawie: WCCFTech

Intel planuje wprowadzić tę serię na rynek równocześnie z procesorami Core Ultra 200HX i 200H Arrow Lake dla laptopów Ma to nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czy jest na co czekać? Jeśli przeciek się potwierdzi – tak, to będzie mocna linia.