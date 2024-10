Flagowy Intel Core Ultra 9 285K przetestowany. I jest dobrze, ale dziwnie

Intel ujawnił swoją najnowszą serię procesorów Core Ultra 200, znaną również jako procesory Arrow Lake, nieco ponad tydzień temu – 10 października. Obejmuje ona początkowo pięć jednostek. Już pierwsze przecieki i benchmarki wskazywały, że będą to układy, które staną prawdziwymi królami rynku. I każde kolejne informacje tylko utwierdzają w tym przekonaniu.

Intel Core Ultra 9 285K – tu lepszy, tam gorszy

Core Ultra 9 285K jest wyposażony w 24 rdzenie i 24 wątki, rywalizując z obecnym flagowcem Core i9 14900K z rodziny Raptor Lake Refresh. Ale w teście Blender Benchmark osiąga do 19% wydajności więcej w porównaniu z rywalem. Został niedawno przetestowany w dwóch różnych programach, wykazując dobre wyniki w testach wielowątkowych, ale miał pewne problemy. Mogło na to wpłynąć używanie podczas benchmarków ASRock Z890 Steel Legend WIFI, która nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniego chłodzenia.

Intel Core Ultra 9 285K osiągnął imponujące 18964 punktów w wydajności wielowątkowej, co przewyższa wszystkie poprzednie flagowe procesory Intel Core i9. Jednak wynik pojedynczego rdzenia osiągnął maksymalnie 909 punktów, co stawia go poniżej wielu procesorów Core i9 z rodzin Raptor Lake i Raptor Lake Refresh.

Zwraca uwagę fakt, że procesor firmy Intel osiągnął aż 101°C, co jest dość blisko jego maksymalnej temperatury roboczej wynoszącej 105°C. Wygląda to na wyraźny przypadek dławienia termicznego, wpływającego negatywnie na wydajność. Core Ultra 9 285K osiągnęło maksymalne taktowanie rdzeni P i rdzeni E, wynoszące odpowiednio 5,5 GHz i 4,6 GHz, ale przy tej temperaturze trudno jest utrzymać te prędkości taktowania przez długi czas.

Należy zwrócić uwagę również na Uncore lub Ring Bus miał 3790,9 MHz. Jest to podobno o 700 MHz mniej niż Core i9 14900K. To dlatego niektóre przecieki donoszą o niewielkiej poprawie wydajności w grach.

Nowy flagowiec Intel Core Ultra 9 285K CPU został również przetestowany w Blenderze v4.2, gdzie uzyskał 557,46 punktów. Jest to rezultat znacznie lepszy od wydajności Core i9 14900K, który uzyskał 475,97 punktów, ale nadal przegrywa z Ryzenem 9 9950X, który uzyskał 598,7 punktów.

24 października mogą pojawić się pierwsze testy i recenzje tego układu, które powiedzą nam więcej na temat jego realnych możliwości.