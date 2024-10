Pokaż przerażający komputer i wygraj nagrody w konkursie Intela

Halloweenowy TechSpace by Intel – przestrasz nas swoim komputerem i wygraj nagrody

Aby wziąć udział w konkursie należy zaprezentować w formie wideo lub zdjęciowej swój przerażający komputer w klimatach Halloween. Nie, żebym podpowiadał, ale w przypadku niektórych maszyn straszyć może niekoniecznie krwawa otoczka, a ilość kurzu w niesprzątanych latami wnętrzach nie wymaga dodatkowej charakteryzacji. Gdybym tylko sam mógł wystartować…

Wracając do konkursu, zgłoszenia przyjmujemy na naszym Discordzie, który prowadzimy wspólnie z Intelem. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 listopada, a nagrody w postaci gadżetów Intela powędrują do trzech osób, które zaprezentują najstraszniejsze sprzęty. Decyzję o przyznaniu nagród podejmą Czuga oraz Benek Technokrata. Niech wygra najbardziej przerażający setup!

Na naszym Discordzie cały czas coś się dzieje

Na naszym Discordzie, który prowadzimy wspólnie z Intelem, odbywają się nie tylko konkursy. To miejsce, w którym mniej i bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wymienić się informacjami na temat sprzętu, skorzystać z porad dotyczących użytkowania, modyfikowania i składnia komputerów. Można też wziąć udział w transmisjach z ekspertami i influencerami, oczywiście z możliwością zadawania pytań.

Cały czas trwa również akcja Poczty Sprzętowej. Discord pozwala zgłosić się do testowania sprzętu – podzespołów, gotowych komputerów i laptopów. Sprzęt jest przygotowany przez Intela i sprawdzony przez redakcję CHIP Polska. Recenzje przygotowane przez Czytelników trafiają na łamy naszego portalu i pozwalają trafić z publikacją do szerokiego grona odbiorców.