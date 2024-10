Home Tech Intel rozpętuje kadrowe tsunami. Fala dotarła do centrum badawczo-rozwojowego w Gdańsku i źle to wygląda

Intel rozpętuje kadrowe tsunami. Fala dotarła do centrum badawczo-rozwojowego w Gdańsku i źle to wygląda

Przy założeniu dotyczącym osiągnięcia oszczędności na poziomie 10 mld dolarów w przyszłym roku, Intel nie tylko zmuszony jest wstrzymać do 2026 roku plany inwestycyjne w Niemczech i Polsce. Koncern poinformował również o znaczącej redukcji zatrudnienia. W wyniku zwolnień grupowych pracę może stracić nawet 15 tys. osób, a wszystko wskazuje na to, że kadrowa miotła dotknie również największe w Europie centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku. Potwierdzenie tego co czeka pracowników kampusu niebieskich na wybrzeżu przychodzi tym razem z dość nietypowego miejsca.