iPhone razem z usługami Apple One – tylko w sieci Plus

Rodzina iPhone’ów 16 w Plusie debiutuje z unikalnymi abonamentami

Sieć Plus rozpoczęła sprzedaż najnowszych urządzeń 17 września. Oferta została atrakcyjnie wyceniona, jednak najmocniejszym jej punktem i tak jest możliwość zakupu każdego modelu w 12, 24 lub 36 atrakcyjnych ratach 0%. Przykładowa oferta wygląda tak:

iPhone 16 128 GB zapłacimy 449 zł na start oraz np. 12 rat po 304,17 zł, łącznie 4099 zł,

iPhone 16 Pro 128 GB zapłacimy 599 zł na start oraz np. 12 rat po 395,83 zł, łącznie 5349 zł,

iPhone 16 Pro Max 256 GB zapłacimy 699 zł na start oraz np. 12 rat po 470,83 zł, łącznie 6349 zł.

To jednak nie wszystko – by w pełni wykorzystać potencjał najnowszych iPhone’ów, dobrze jest korzystać z usług chmurowych Apple. Apple od dawna ma ofertę, w której łączy je wszystkie w niedrogi pakiet Apple One, a Plus jako pierwszy i jedyny operator w Polsce oferuje go w zestawie z abonamentem głosowym.

W ramach Apple One użytkownik zyskuje dostęp do muzyki dzięki Apple Music, ulubionych gier w Apple Arcade, szeroki wybór filmów i seriali w Apple TV+, a także miejsce do przechowywania plików w chmurze iCloud+. W wariancie dla jednego użytkownika jest to 50 GB przestrzeni na dane, a w ofercie rodzinnej aż 200 GB współdzielone między użytkownikami. Oferta Plus z Apple One daje dostęp zarówno do usług indywidualnych, jak i rodzinnych.

Oferta indywidualna obejmuje dwa warianty:

Plus Apple One za 90 zł/mies. z rabatem otrzymujemy pakiet 100 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y i dostęp do Apple One dla jednego użytkownika,

z rabatem otrzymujemy pakiet 100 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y i dostęp do Apple One dla jednego użytkownika, Plus Apple One bez limitu GB za 120 zł/mies. z rabatem otrzymujemy dostęp do internetu bez limitu danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika.

W Plusie można skorzystać także z ofert abonamentowych z dwoma lub trzema kartami SIM i subskrypcją Apple One dla Rodziny, która pozwala wtedy na utworzenie 6 oddzielnych kont dla użytkowników. Wygląda to tak:

Za 115 zł/mies. z rabatem klienci otrzymują 2 karty SIM ze współdzielonymi 250 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny,

z rabatem klienci otrzymują 2 karty SIM ze współdzielonymi 250 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny, Za 145 zł/mies. z rabatem klienci otrzymują 3 karty SIM ze współdzielonymi 750 GB, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny.

Analogiczna oferta została przygotowana także dla małych i średnich firm, za: 75 zł/mies. + VAT, 100 zł/mies. + VAT, 100 zł/mies. + VAT i 120 zł/mies. + VAT.

Jeżeli zdecydujemy się na zakup abonamentu bez Apple One, można oczywiście usługę dokupić osobno, ale też w Plusie w cenie 39,99 zł dla użytkownika indywidualnego i 49,99 dla rodziny z miesięcznym okresem bez opłat.

Plus Wymiana sposobem na nowego iPhone’a co dwa lata

Smartfony Apple – iPhone – są długowieczne, ale i na nie przychodzi starość. Smartfony Apple wyróżniają się jakością, a użytkownikom często ciężko jest się rozstać z obecnym iPhonem. Z korzyścią dla użytkownika Plus posiada w swojej ofercie Program Plus Wymiana, który pozwala podążać za trendami. Idea jest bardzo prosta: kupujesz iPhone w atrakcyjnej ofercie ratalnej 36 rat, a po dwóch latach masz wybór: zostajesz przy swoim sprzęcie i płacisz dalej, albo zwracasz swój stary telefon, wybierasz nowy iPhone i nie musisz się o nic martwić. Wszystkie formalności załatwisz w Punkcie Sprzedaży Plusa.

Przykładowa oferta na iPhone 16 128 GB w planie Plus Wymiana wygląda następująco; wybieramy iPhone 16 – koszt urządzenia to 4499 zł, ale my płacimy tylko 449 zł na start, oraz 36 rat w stałej wysokości 112,5 zł. Do tego abonament za 59 zł i łącznie wychodzi 171,5 zł miesięcznie.

A jeśli chcemy wyższy model, np. iPhone 16 Pro Max 256 GB? Cena za urządzenie wynosi 6999 zł. Opłata wstępna wynosi 699 zł, a reszta kwoty rozkładana jest na 36 rat po 175 zł. Razem z abonamentem za 59 zł daje to miesięczny koszt 234 zł.

A co jeśli stary telefon będzie uszkodzony? Na wszystko jest rada: jeśli boisz się, że sprzęt nie będzie kwalifikował się do wymiany, wybierz podczas składania zamówienia dodatkową ofertę Serwis Urządzenia Premium za 20 zł miesięcznie i urządzenie zostanie naprawione w autoryzowanym serwisie producenta.

Plus Wymiana to sposób na oszczędność i elastyczność, a za wygodą idzie także w parze ekologia – wybierając ofertę Plus Wymiana, ograniczasz produkcję elektrośmieci, a twój stary smartfon po odnowieniu jeszcze może komuś sprawić radość.

Warto wybrać iPhone 16 w Plus

Najnowsza odsłona smartfonów Apple’a jest szybsza niż kiedykolwiek, ma większe ekrany niż kiedykolwiek, a do tego wszystkie smartfony z rodziny są tańsze, niż w zeszłym roku. iPhone 16 do tego są także ładniejsze niż kiedykolwiek, zachęcając klientów prawdziwą ferią barw. Czy kupować iPhone? Jeśli jesteś fanem Apple albo chcesz telefon, który po prostu działa – jak najbardziej, wprowadzenie nowych ofert to najlepszy moment, by to zrobić.

Te wszystkie elementy to kompleksowa całość, więc Plus to dobre miejsce dla Twojego iPhone.

