Chińczycy odkryli nowy izotop plutonu. To pierwszy taki sukces w historii kraju

Mianem izotopów określa się różne wersje tych samych pierwiastków. Odmienności pomiędzy nimi wynikają z różnych liczb neutronów w jądrach. O ile pod względem liczby atomowej takie izotopy są identyczne, tak w przypadku liczby masowej takiej zgodności już nie ma. To z kolei toruje drogę do nowych właściwości i potencjalnych sposobów wykorzystania.

Na czele zespołu badawczego prowadzącego ostatnie eksperymenty stanął Gan Zaiguo. Wraz ze współpracownikami skorzystał ze sprzętu dostępnego w Heavy Iron Research Facility. Dostępne narzędzia, w połączeniu z tzw. separatorem odrzutu, który został wypełniony gazem, byli w stanie wyizolować i zidentyfikować nowy izotop wśród produktów powstałych za sprawą przeprowadzonej reakcji.

Odkryty izotop jest istotny choćby ze względu na coś, co fizycy określają mianem magicznych liczb. Co kryje się pod tym pojęciem? Zwykle chodzi o liczby 2, 8, 20, 28, 50, 82 oraz 126, które określają ilości protonów i neutronów w izotopie. Wartości te są powiązane z podwyższoną stabilnością, co jest bardzo cenne dla osób prowadzących badania nad izotopami.

Izotop plutonu w postaciu plutonu-227 odkryty przez naukowców z Chin jest historyczny dla tego kraju. Fizycy są szczególnie zainteresowanie tzw. liczbami magicznymi warunkującymi stabilność izotopów

Ostatnie eksperymenty polegały na analizie dziewięciu łańcuchów rozpadu plutonu-227. Kiedy członkowie zespołu badawczego potwierdzili, że chodzi o nieznany do tej pory izotop, przeprowadzili pomiary energii cząstek 𝛼 i okres półtrwania plutonu-227. Uzyskane wyniki to kolejno około 8191 keV i 0,78 s. Warto jednocześnie zaznaczyć, że temu zidentyfikowanemu izotopowi brakuje siedmiu neutronów do “magicznej liczby”. Z tego względu fizycy będą prowadzili dalsze działania mające na celu odkrycie kolejnych.

Jak czytamy na stronie Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, izotopy mają unikalne właściwości, dzięki którym można je wykorzystać na szereg sposobów. Wśród konkretnych zastosowań wymienia się chociażby medycynę nuklearną, badania poświęcone ropie naftowej i gazowi ziemnemu, badania podstawowe czy też działania z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Zarazem możemy zauważyć, jak prężenie rozwija się chińska nauka. To dopiero pierwszy izotop plutonu odkryty przez tamtejszych fizyków, ale postęp dokonujący się na przestrzeni ostatnich lat jest godny pozazdroszczenia. Najpoważniejszy konkurent Państwa Środka, czyli Stany Zjednoczone, nie spoczywa jednak na laurach. Zaledwie dwa dni temu informowaliśmy o trzech nowych izotopach odkrytych przez tamtejszych badaczy. Chodziło o gal-88, arsen-93 oraz selen-96.