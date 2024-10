Naukowcy odkryli sposób na wytwarzanie wody na Marsie? Technologia prosto z science fiction!

Wodór plus tlen daje wodę. Każdy zna to równanie chemiczne, ale jak proces ten przebiega w rzeczywistości? Naukowcom z Northwestern University udało się podejrzeć w skali nano, jak pallad (rzadki metal) katalizuje reakcję gazową w celu wytworzenia wody – efektem czego jest spektakularne nagranie.

Ponieważ reakcja nie wymaga ekstremalnych warunków, naukowcy twierdzą, że można ją wykorzystać jako praktyczne rozwiązanie do szybkiego wytwarzania wody w suchych środowiskach, w tym na innych planetach. Szczegóły opisano w czasopiśmie PNAS.

Prof. Vinayak Dravid z Northwestern University mówi:

Wiadomo, że rzadki pierwiastek zwany palladem jest dobrym katalizatorem do przekształcania gazowego wodoru i tlenu w wodę, ale dokładny sposób jego działania pozostaje słabo poznany. Dlatego naukowcy z Northwestern University wykorzystali niedawno opracowaną technikę, aby obserwować w precyzyjnych, molekularnych szczegółach, co się dzieje.

Umieścili próbki palladu w nanoreaktorach w kształcie plastra miodu, zamkniętych w ultracienkiej szklanej membranie. Następnie wprowadzono gazy. Cały pokaz obserwowano za pomocą wysokopróżniowych transmisyjnych mikroskopów elektronowych. Dzięki temu uczeni byli w stanie zobaczyć, jak atomy wodoru wnikają do palladu, powodują rozszerzanie się metalu, gdy jego własne atomy są odsuwane od siebie. Co ważniejsze – zobaczyli, że na powierzchni palladu powstają maleńkie pęcherzyki wody.

Dr Yukun Liu dodaje:

Sądzimy, że to może być najmniejsza bańka, jaką kiedykolwiek obserwowano. To nie to, czego się spodziewaliśmy. Na szczęście to nagraliśmy, więc mogliśmy udowodnić innym ludziom, że nie jesteśmy szaleni.