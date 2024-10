Loongson twierdzi, że coraz bardziej przybliża się do Intela. Dla kogo procesory 3B6600 będą konkurencją?

Na konferencji Loongson Industrial Ecosystem prezes firmy, Hu Weiwu, przedstawił trzy duże linie produktów oraz ogłosił kilka ważnych aktualizacji. Wygląda na to, że producent wkłada mnóstwo wysiłku w to, aby nadgonić amerykańskie firmy i stać się dla nich prawdziwą konkurencją. Oto informacje, które warto zapamiętać.

Loongson konkurentem Intela w produkcji procesorów?

Loongson twierdzi, że jego procesory 3B6600 nowej generacji będą konkurować ze średnimi i zaawansowanymi układami Intela 12. i 13. generacji oraz są wyposażone w wydajne iGPU. Procesory te oparta są na autorskiej architekturze producenta. Oprócz tego mają pojawić się na rynku jego procesory graficzne i mikrokontrolery SoC/MCU, których celem jest konkurowanie z nowoczesnym sprzętem głównych producentów chipów, takich jak Intel i AMD.

Podczas konferencji prezes podkreślił, że firma wreszcie nadrobiła sięgające dwóch dekad zaległości w zakresie wydajności i będzie to kontynuować dzięki ścieżce Tick-Tock, wykorzystywanej przez firmę Intel w jej liniach procesorów. Obecnie najnowszy procesor Loongson 3A6000 (14 nm) jest już porównywalny z niektórymi procesorami Intela i AMD ze starszych generacji. Mimo że wydajność nie dorównuje nowoczesnym procesorom średniej klasy i flagowym, obrany przez Loongson kierunek wydaje się obiecujący.

Według Hu Weiwu 3B6600 będzie tak samo wydajny, jak procesory Intel 12. i 13. generacji ze średniej i wysokiej półki. To samo w sobie sprawi, że 3B6600 wyprzedzi 50% rynku procesorów do komputerów stacjonarnych. Firma wprowadzi również nowe warianty, takie jak 3A6600 dla komputerów PC, 3C6600 dla serwerów i szereg nowych dodatków do portfolio.

fot.: MyDrivers

Czytaj też: Loongson wkracza na rynek. Co potrafią chiński procesor i płyta główna?

Loongson ma zamiar pokazać solidną kartę graficzną 9A1000 GPGPU (General-Purpose GPU), która będzie oferować wydajność równą Radeon RX 550 i jest wyposażona w 128-bitową pamięć LPDDR4X. Zostanie wprowadzona na rynek w pierwszej połowie 2025 roku i w przyszłości zastąpi ją 9A2000, która ma oferować wydajność na poziomie GeForce RTX 2080 .

Dzięki obsłudze obliczeń AI i funkcjom takim, jak OpenGL 4.0, PCI-E 4.0 i różnym nowoczesnym złączom (jak HDMI 2.1 i DP 2.1), GPU 9A1000 ma być rozwiązaniem ekonomicznym. Jeśli chodzi o wbudowany SoC i MCU, firma opracowała już cztery generacje produktów, aby dotrzeć do głównych rynków. Modele 2K1500 i 2K2000, oparte na rdzeniach LoongArch, oferują drastyczny wzrost wydajności w porównaniu z poprzednimi modelami, pozostając jednocześnie ultra-energooszczędnymi, odpowiednio przy zaledwie 2,8 W i 4 W. Loongsoon 2K3000 zmniejszy zużycie energii do nieco poniżej 1 W, oferując jednocześnie znacznie lepszą wydajność niż seria Loongson 1A/1B/C. Na chwilę obecną 2K3000 jest już gotowy i będzie wyposażony w 8 rdzeni o częstotliwości taktowania ponad 2,0 GHz. W połączeniu z iGPU, całkowite zużycie energii chipsetu będzie utrzymywane poniżej 15 W.

Loongson koncentruje się teraz na budowaniu swojego ekosystemu oprogramowania, który zostanie ukończony w trzech fazach. Pierwsza faza to budowa ekosystemu oprogramowania opartego na Linuksie wraz z x86 i Arm – ta faza jest już prawie ukończona. Druga faza skupi się na szerszej kompatybilności, a trzecia faza będzie rozwojem aplikacji natywnych.