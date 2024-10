Mapy Google na Android Auto ze świetną funkcją, ale tylko dla wybranych

Mapy Google na Android Auto pozwolą na jeszcze lepsze planowanie podróży

Dokładne planowanie trasy podczas podróży jest bardzo ważne, zwłaszcza gdy jedziemy na dłuższą wycieczkę. Wielu kierowców robi to jeszcze zanim wyjdą z domu, by na trasie mieć wszystko pod kontrolą. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli pojazdów elektrycznych i to właśnie do nich skierowana jest nowość przygotowana przez Google. Jednak po zagłębieniu się w szczegóły funkcji, grono odbiorców zawęża się jeszcze bardziej, bo z ulepszenia skorzystają tylko właściciele samochodów elektrycznych marki Ford, w dodatku konkretnych modeli – Ford F-150 Lightning i Ford Mustang Mach-E.

Czytaj też: Samsung zmieni nazwę swoich urządzeń premium. Marka „Galaxy” pójdzie w odstawkę?

Te dwa modele nie są wyposażone w Android Automotive – wbudowany system operacyjny Google, który oferuje głębszą integrację pojazdu, a zatem bardziej zaawansowane możliwości Map Google – muszą więc korzystać z Android Auto. Po zainstalowaniu aktualizacji właściciele tych elektrycznych pojazdów będą widzieć w Mapach szacowany poziom naładowania baterii w swoim samochodzie, a aplikacja będzie mogła obliczyć szacunkowy stan naładowania akumulatora po dotarciu do celu trasy i zasugerować postoje na ładowanie po drodze, podając szacunkowy czas ładowania. Takie informacje wcześniej dostępne były tylko w modelach z fabrycznie wgranym Android Automotive.

Czytaj też: Tajny projekt Mety ujawniony – gigant social mediów planuje konkurencję dla Google

Po aktualizacji Mapy Google uzyskają dostęp do danych dotyczących baterii pojazdu za pośrednictwem Android Auto, ustalając bieżący poziom naładowania baterii. Następnie algorytmy będą mogły oszacować poziom naładowania pojazdu po dotarciu do celu, biorąc pod uwagę nie tylko samą odległość, ale też warunki ruchu w czasie rzeczywistym. Kolejną zaletą funkcji jest fakt, że jeśli ustawimy szybką ładowarkę jako miejsce docelowe w Mapach, samochód zostanie poinformowany, aby rozpocząć wstępne kondycjonowanie akumulatora w celu bardziej wydajnego ładowania.

Czytaj też: Koniec z przewijaniem na Netfliksie – nowa funkcja już dostępna

Nowość na pewno przyda się właścicielom samochodów Ford F-150 Lightning i Ford Mustang Mach-E, by lepiej planować trasy przejazdów. Szkoda jedynie, że posiadacze elektryków innych marek nie dostaną takiej funkcji.