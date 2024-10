Twarz na Marsie. Łazik Perseverance uwiecznił zaskakujący widok 

Na pierwszy rzut oka przypomina ona ludzką twarz, choć to oczywiście jedynie iluzja. Stanowi ona pokłosie zjawiska znanego jako pareidolia. Za jego sprawą mamy skłonność do doszukiwania się znanych nam kształtów w przypadkowych elementach otoczenia. Idealnym tego przykładem była formacja skalna zwana Marsjańską Twarzą. Uwieczniona dzięki instrumentom sondy Viking 1, zapoczątkowała teorie spiskowe o istnieniu gigantycznych, stworzonych przez kogoś rzeźb na powierzchni Czerwonej Planety.

Jeśli chodzi o nowe zdjęcia, wykonane przez sześciokołowy pojazd, którego misję nadzoruje NASA, to tutaj mówimy o zdecydowanie mniejszym obiekcie. Zlokalizowany w obrębie krateru Jezero, dawniej najprawdopodobniej wypełnionego wodą, został uwieczniony dzięki instrumentowi Mastcam-Z. Gdy przyjrzymy się tej skale pod odpowiednim kątem, dostrzeżemy coś przypominającego ludzką, niekompletną czaszkę.

Jak się okazuje, pareidolia stanowi swego rodzaju pozostałość po naszych przodkach. W czasach, gdy na każdym kroku na ludzi czyhało niebezpieczeństwo – na przykład w postaci drapieżnika – zdolność do dostrzegania go w otoczeniu często przesądzała o przetrwaniu. Tym sposobem dawni mieszkańcy Ziemi zwracali uwagę na każdy “podejrzany” kształt w eksplorowanych obszarach.

Dostrzeżona na Marsie skała znajduje się w obrębie krateru Jezero. Uwiecznił ją łazik Perseverance za pośrednictwem instrumentu Mastcam-Z

Skłonność do robienia tego samego pozostała nam więc w spadku po naszych przodkach. Obecnie pareidolia to głównie kwestia ciekawostki, choć nierzadko bardzo intrygującej, czego najlepszym przykładem jest powyższe zdjęcie. W kontekście misji łazika Perseverance, skoncentrowanej na szukaniu dowodów na istnienie życia na Marsie, taki obraz można uznać za dość symboliczny.

Sześciokołowy pojazd znajduje się obecnie na terenie wspomnianego krateru. Przed milionami bądź miliardami lat mógł on być jeziorem, do którego wpływały okoliczne strumienie. Jeśli rozwinęły się tam jakiekolwiek formy życia, to dowody na to wskazujące mogłyby znajdować się w osadach z dna tego zbiornika. I to właśnie takich próbek poszukuje Perseverance. Po zebraniu mają one zostać dostarczone na Ziemię, gdzie zostaną objęte szczegółowymi analizami.