Copilot pojawia się w mediach społecznościowych. W czym może pomóc?

Microsoft już jakiś czas temu zdradził, że ma większe plany dla wykorzystania Copilota w mediach społecznościowych. Projekt ten nazywa się po prostu “Copilot for Social”. Jego celem jest danie użytkownikom możliwości korzystania ze sztucznej inteligencji podczas korzystania z social mediów. W jaki sposób i w jakim celu?

Copilot we WhatsApp, na Facebooku i w innych sieciach

Cel jest prosty – zwiększenie wygody i możliwości użytkowników mediów społecznościowych. Przykładem Copilot dla WhatsApp – można zrobić zdjęcie i udostępnić je chatbotowi, a następnie poprosić go o opisanie zdjęcia lub znalezienie informacji na temat znajdujących się na nim obiektów. Potrafi również używać DALL-E 3 do generowania obrazów SI. Nie też nie stoi na przeszkodzie, aby zasięgnąć jego porady.

Jako że media społecznościowe nie należą do Microsoftu, Copilot nie będzie z nimi głęboko zintegrowany. Dotyczy to zwłaszcza platform Mety, które ma własne Meta AI. Microsoft nie ogranicza się jednak tylko do Facebooka czy WhatsAppa – istnieje także chatbot Copilot dla Telegramu. Jednak w każdym przypadku mamy do czynienia jeszcze z wczesnym etapem wdrażania cyfrowego pomocnika i jego działanie może być – ogólnie mówiąc – dalekie od doskonałości.

fot.: WindowsLatest

Jak na razie w Polsce nic nam z tego, ponieważ dopiero ruszył program testowo-pilotażowy, który jest dostępny w wybranych rejonach świata – głownie USA i Kanadzie. Ale warto śledzić temat, ponieważ prędzej czy później Copilot dotrze również i do nas, a więc warto wiedzieć, na co się szykować.

Co ciekawe – w świeżo opublikowanym dokumencie pomocy technicznej Microsoft z jakiegoś powodu usunął wzmiankę o Copilocie dla aplikacji Telegram. Nie jest jasne, czy Microsoft planuje zakończyć wsparcie dla bota, w każdy razie póki co Copilot dla Telegramu nadal działa.