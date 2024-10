To właśnie dzisiaj – Microsoft kończy wsparcie dla Windows 11 22H2 i 21H2

Microsoft ma dwa cykle życia dla każdej wersji systemu Windows. Pierwszy to 24-miesięczny dla edycji Home i Pro, a drugi to 36-miesięczny dla edycji Enterprise i Education. Użytkownicy Windows 11 22H2 w wersji Home i Pro stracili już wsparcie rok temu, teraz odpada ono dla edycji Enterprise i Education. Choć oficjalna data to 14 października, a więc nastąpi za pięć dni, to jednak teraz właśnie otrzymują one ostatnie w historii aktualizacje.

Masz starszą edycję Windows 11? Pomyśl, co dalej

Nie są już obsługiwane dwie wersje systemu Windows: 21H2 oraz 22H2. Dwie aktualne, które są w użyciu, to 23H2 oraz 24H2. Pierwsza będzie otrzymywać wsparcie do 11 listopada 2025 (Home i Pro) oraz 10 listopada 2026 roku (w przypadku edycji Enterprise i Education), druga – do 13 października 2026 (Home i Pro) i 17 października 2026 (Enterprise i Education). Możesz w dowolnej chwili zaktualizować maszynę do 23H2 lub 24H2.

Microsoft zazwyczaj nie przyspiesza wymuszonych aktualizacji między wersjami systemu Windows, o ile są one nadal obsługiwane. Jednak w miarę jak konkretna wersja zbliża się do końca swojego cyklu życia, Microsoft stopniowo zaczyna aktualizować użytkowników do nowszych wersji, niezależnie od tego, czy im się to podoba, czy nie. Można temu zapobiec, blokując aktualizację.

A co ciekawe – jeśli masz komputer, który nadal korzysta z wersji 22H2 systemu Windows 11, możesz dokonać aktualizacji, nawet jeśli Twój sprzęt nie jest oficjalnie obsługiwany. Musisz w tym celu pobrać obraz ISO wybranej wersji systemu, a następnie podczas instalacji z płyty lub USB po prostu odznaczyć opcję sprawdzenia zgodności z wymaganiami sprzętowymi.