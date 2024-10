Ledwie się pojawiła, już są problemy. Windows 11 24H2 rozczaruje?

Windows 11 24H2 to duża aktualizacja, po której wprowadzeniu możesz zobaczyć ulepszone animacje, do systemu zostaje wprowadzone Sudo, a poza obszarem Unii Europejskiej także funkcja Recall. Pojawiają się liczne usprawnienia, w tym w systemowych ustawieniach, a także wsparcie dla Wi-Fi 7. Jednak zarazem zaobserwowano szereg negatywnych efektów. Microsoft już potwierdził oficjalnie sześć.

Problemy z systemem Windows 11 24H2

W 24 godziny do wprowadzeniu aktualizacji wykryto w Windows 11 24H2 sześć znanych problemów, w tym błąd, który może powodować niebieski ekran śmierci (BSOD), jeśli zainstalujesz aktualizację na komputerze Intel z przestarzałymi sterownikami audio Intel Smart Sound. Microsoft zgłosił , że użytkownicy ich wersji 10.29.0.5152 lub 10.30.0.5152 napotykają ten problem. Dlatego dla urządzeń z tą wersją sterownika aktualizacja została wstrzymana. Aby to zmienić, wystarczy zainstalować nowszy sterownik – 10.30.00.5714 lub 10.29.00.5714 i nowsze. Jeśli tego nie zrobisz, nie wprowadzaj na siłę aktualizacji 24H2, gdyż może wywołać to losowe ekrany śmierci!

Drugim problemem jest to, że aktualizacja 24H2 zakłóca działanie wielu popularnych aplikacji związanych z obsługą tapet. Możesz napotkać usterki funkcji aplikacji, awarie, problemy z wirtualnym pulpitem lub brak możliwości wykonania akcji. W tym przypadku twórcy danej aplikacji muszą ją dostosować do 24H2. Podobnie z funkcją Easy Anti-Cheat, zaimplementowaną w wielu popularnych grach wieloosobowych, w tym Fortnite. W trakcie jej używania pojawia się konflikt skutkujący błędem MEMORY_MANAGEMENT.

Kolejne problemy nie dotyczą wszystkich, a użytkowników dwóch aplikacji. Pierwsza to Safe Exam Browser w wersji 3.7. Po aktualizacji Windows 11 do 24H2 pojawią się problemy jej z uruchomieniem. Tu wystarczy zainstalować wersję 3.8.0 przeglądarki, która pojawiła się 26 września i wszystko powinno działać. Druga to starsza gra Asphalt 8 – po aktualizacji systemu przestaje działać poprawnie. Tutaj należy zaczekać, aż Gameloft wprowadzi odpowiednią poprawkę.

Czytaj też: Windows 11 KB5043145 – nie instaluj! To jeden z największych baboli Microsoftu

Ostatni, szósty problem, to niereagujące czujniki linii papilarnych. Jeśli Twój komputer z systemem Windows ma czujnik odcisków palców, istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie on dobrze współpracował z aktualizacją 24H2. Zauważysz, że czujnik nie działa po zablokowaniu komputera i trzeba będzie użyć innych opcji, aby się zalogować. Jak na razie rozwiązania nie ma.

Cóż, można by to wszystko jakoś złośliwe skomentować, ale ograniczę się po prostu do zalecenia, aby na razie wstrzymać się z aktualizowaniem systemu.