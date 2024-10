Microsoft ogłasza “nową erę” OneDrive. Mocno wchodzi SI, dodano duże pojemności

Podczas specjalnego wydarzenia Microsoft zaprezentował najnowsze dodatki do OneDrive. Jedną z najciekawszych wieści jest informacja o pojawieniu się opcji 5 TB i 10 TB poza obecnym limitem 2 TB dla klientów Microsoft 365 Personal i Family. Ale to tylko dodatek do bardziej zaawansowanych rozwiązań.

OneDrive coraz lepsze

Najnowsza aktualizacja OneDrive ma postawić go na równi z rywalami, takimi jak Google Drive i iCloud Drive. Przechowywanie w chmurze Google pozwala na posiadanie do 5 TB lub 10 TB przestrzeni dyskowej, podczas gdy oferta chmury Apple ma maksymalny plan 12 TB. A pomijając przestrzeń, ważną nowością jest funkcja Copilot Agents. Jak tłumaczy jej działanie Microsoft: “Pomyśl o Copilot Agents jako o specjalnie zbudowanych asystentach SI, zaprojektowanych przez Ciebie i dostosowanych do Twoich konkretnych potrzeb”.

Dzięki Agentom Copilot można zebrać istotne pliki, dokumenty i dane. Taki agent będzie dzięki temu wiedzieć w wszystko o Twoim projekcie. Dla osób, które pracują nad wieloma zadaniami może być to ciekawa opcja, gdyż każdy Agent jest unikalny, a użytkownik może dostosować wszystkie parametry jego działania – z ikonką i nazwą włącznie. Dzięki agentowi Copilot możesz zautomatyzować rożne procesy, kierując go tak, aby odpowiadał na typowe prośby, takie jak “pokaż mi agendę wydarzenia” lub “podsumuj najnowsze dane budżetowe”.

Czytaj też: Personalizacja folderów OneDrive – nowa funkcja od Microsoftu

Wprowadzono również ulepszone wyszukiwanie. Dzięki nowym kontrolkom filtrów i bardziej szczegółowym wynikom możesz szybciej i łatwiej znaleźć dokładny plik lub folder niezależnie od tego, czy jest on przechowywany w usłudze OneDrive, bibliotece współdzielonej, czy folderze od członka zespołu. Ponadto usprawniono również mechanizmy działa dysku sieciowego tak, aby był on szybszy.

Pojawia się również kilka praktycznych rozwiązań dla większych organizacji – zasada Restricted Content Discoverability (RCD) sprawia, że pliki w bibliotekach, które mają ją skonfigurowaną, nie będą wyświetlane w wynikach generowanych przez Copilot, zapewniając odpowiedni poziom dostępu i kontroli, można także stworzyć raport porównujący zasady witryny. Kilkoma kliknięciami możesz zidentyfikować podobne witryny i dowiedzieć się, jakich zasad im brakuje, aby zapewnić zgodność organizacji.

Wszystkie nowości już weszły w życie i można z nich korzystać już od dzisiaj.