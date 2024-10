Używasz Windows 10? Pojawiła się właśnie obiecująca aktualizacja

Niektórzy użytkownicy systemu Windows 10 narzekali na problemy z drukarką podczas połączenia USB – w niektórych przypadkach drukowany był niechciany tekst polecenia sieciowego, w innych nie można było zainstalować sterowników skanera odpowiedzialnych za łączność poprzez USB. Ta aktualizacja ma na celu naprawienie właśnie tych problemów.

Co zmienia KB5045594 dla Windows 10?

Opcjonalna aktualizacja systemu Windows 10 naprawia błędy drukarki, skanera i związane z nimi awarie. KB5045594 wprowadza również nowego menedżera kont w menu Start systemu. Ma on ułatwić przeglądanie konta i dostępu do ustawień konta. Aby zmienić użytkownika, należy wybrać wielokropek obok opcji “Wyloguj”. Polecenie “Zablokuj” znajduje się teraz w menu zasilania. Co ważne – ta zmiana może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników, ponieważ będzie wdrażana stopniowo.

W tej aktualizacji naprawiono także kilka innych błędów, m.in. rozwiązano problem powodujący wyświetlanie niebieskiego ekranu z kodem błędu 0x3B podczas uaktualniania z systemu Windows 10 do Windows 11. Jeśli nie zainstalujesz aktualizacji teraz, nic straconego – pojawi się ona w ramach listopadowego Patch Tuesday.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że często aktualizacje Windows – zarówno opcjonalne, jak i wymagane – potrafiły prowadzić do dziwnych efektów. Dlatego zalecam odczekanie kilku dni, aby sprawdzić, czy nie pojawią się doniesienia o awariach. Ale jeśli ktoś ma zaufanie do Microsoftu, może oczywiście wprowadzić aktualizację już dzisiaj. Jest ona dostępna w Windows Update.