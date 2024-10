Windows 10 – co stracisz, a co zyskasz przechodząc na Windows 11?

Windows 11 będzie jeszcze rozwijany przez długi czas, a Microsoft będzie dodawać do niego nowe możliwości. Windows 10 zatrzymał się w rozwoju na obecnym etapie i nic nie powinno się już w nim zmienić. Jednak gdy przeskakujesz z 10 na 11, znika kilka elementów, do których człowiek był przyzwyczajony. Jakich? I co otrzymujemy w zamian?

Windows 11 – wymagania sprzętowe

Zacznę od przypomnienia, jakie wymagania sprzętowe ma Windows 11:

procesor 1 GHz lub szybszy, co najmniej z 2 rdzeniami, zgodny procesor 64-bitowy lub SoC (System on a Chip)

RAM 4 GB

miejsce na dysku 64 GB lub więcej

oprogramowanie układowe systemu: UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu

Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.0.

karta graficzna zgodna z biblioteką DirectX 12 lub nowszą ze sterownikiem WDDM 2.0

wyświetlacz High Definition (720p) o przekątnej większej niż 9 cali, 8 bitów na kanał koloru.

Podczas wstępnej konfiguracji urządzenia system Windows 11 Pro do użytku osobistego i Windows 11 Home wymagają połączenia z Internetem i konta Microsoft.

Jakie znane z Windows 10 elementy znikają?

Jak pisze na swojej stronie Microsoft: “uaktualnienie systemu Windows 10 do wersji Windows 11 lub zainstalowanie aktualizacji systemu do wersji Windows 11, może spowodować wycofanie lub usunięcie niektórych funkcji”. Dotyczy to następujących:

Cortana w Windows jako samodzielna aplikacja została usunięta

Panel zapisu matematycznego jest usunięty. Aparat rozpoznawania zapisu matematycznego jest instalowany na żądanie i obejmuje kontrolkę do wprowadzania wyrażeń matematycznych oraz moduł rozpoznawania. Ta zmiana nie ma wpływu na pisanie odręczne wyrażeń matematycznych w aplikacjach takich jak OneNote.

szybki stan z ekranu blokady i powiązane z nią ustawienia zostały usunięte

S Mode jest obecnie tylko dostępny w wersji Windows 11 Home

system Windows 11 nie obsługuje wyłączenia zwracania wyników wyszukiwania z Internetu za pomocą klucza rejestru. Zmiana ta nie ma wpływu na powiązane ustawienia zasad grupy

“Narzędzie wycinanie” oraz “Wycinek i szkic” zostały połączone w jedną funkcję, zachowując znaną nazwę “Narzędzie wycinanie”

menu Start zostało znacząco zmienione – nie są już obsługiwane nazwane grupy i foldery aplikacji, a rozmiaru układu nie można obecnie zmieniać. Znikają całkowicie kafelki dynamiczne (zastępują je widżety), a przypięte aplikacje i witryny nie będą migrowane podczas uaktualniania z systemu Windows 10

Tryb tabletu został usunięty – w zamian rozszerzono o nowe funkcje i możliwości obsługę dołączania i odłączania klawiatury

Pasek Zadań – usunięto Kontakty, niektóre ikony mogą nie być już wyświetlane w zasobniku systemowym

Oś czasu, Portfel – całkowicie usunięte

Windows Mixed Reality i WordPad – zostają usunięte wraz z aktualizacją Windows 1124H2

Podczas czystej instalacji systemu Windows 11 nie są instalowane aplikacje systemowe: Paint3D, OneNote, Skype, Przeglądarka 3D. Można jednak pobrać je ze sklepu.

Co zyskujesz z Windows 11?

Zmiana z Windows 10 na Windows 11 pozwoli na pełne korzystanie z najnowszych możliwości i rozwiązań, w tym tych dawanych przez sztuczną inteligencję. Jeśli zdecydujesz się na maszynę Copilot+, wówczas możesz liczyć na takie, jak między innymi: Automatyczna superrozdzielczość, Napisy na żywo, Współtwórca, Ulepszone funkcje zdjęć: Restyle Image i Kreator obrazów oraz pełne możliwości Studia Windows (funkcje automatycznego kadrowania, rozmycia tła (standardowe i portretowe), kontaktu wzrokowego i uwydatnienia głosu).

Ponadto pojawiają się:

widżety – małe aplikacje, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym, takie jak pogoda, wiadomości czy kalendarz

Android Apps – możliwość instalowania aplikacji ze sklepu Google Play bezpośrednio na komputerze

Auto HDR – funkcja, która automatycznie poprawia jakość obrazu w grach

funkcja, która automatycznie poprawia jakość obrazu w grach DirectStorage – technologia, która przyspiesza ładowanie gier i aplikacji

ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa – Windows 11 oferuje dodatkowe zabezpieczenia, takie jak Windows Hello for Business i Secure Boot

wsparcie dla najnowszych technologii: System jest zgodny z najnowszymi procesorami i kartami graficznymi, co pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału sprzętu.

Czy warto już zmieniać Windows 10 na 11? Możesz spokojnie jeszcze odczekać. Nim nastąpi koniec wsparcia, Windows 11 zapewne wzbogaci się o kolejne możliwości, a więc dodatkowo zyskasz.