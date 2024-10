WordPad oficjalnie martwy, ale możesz stać się nekromantą i go wskrzesić

Mało kto wie, że WordPad miał swojego poprzednika. Nazywał się Microsoft Write i zagościł na komputerach w 1985 roku. Został zmieniony przez WP po dziesięciu latach, który do lamusa został skierowany po 29 latach służby. Ale to, że Microsoft go usunął, wcale nie oznacza, że nie można nadal z niego korzystać.

WordPad wiecznie żywy

Każdy, kto zaktualizował system Windows 11 do edycji 24H2, może pożegnać się z aplikacją WordPad. Microsoft doszedł do wniosku, że większości użytkowników wystarcza zwykły Notatnik, a jeśli ktoś chce mieć bardziej zaawansowane opcje pracy z tekstem, zapewne korzysta z Worda (lub też darmowych pakietów, jak LibreOffice). W sumie słuszny to wniosek, ale jeśli ludzie się do czegoś przyzwyczają, chcą to mieć cały czas. Dlatego pojawił się sposób na to, jak zachować ten edytor tekstu.

Użytkownicy, którzy chcą nadal używać WordPada po aktualizacji do systemu Windows 11 24H2, mogą to zrobić, po prostu zapisując sobie pliki:

wordpad.exe

wordpadfilter.dll

write.exe

A gdzie ich szukać? Pierwsze dwa znajdują się w folderze C:\Program Files\Windows NT\Accessories, zaś ostatni w C:\Windows.

Czytaj też: WordPad po 30 latach odchodzi do lamusa. Microsoft uśmiercił darmowy edytor tekstu

Co ciekawe – na niektórych witrynach, gdzie można pobierać aplikacje, są dostępne pakiety instalacyjne WordPada. Czy to legalne? Póki Microsoft tego nie zakazuje, teoretycznie tak, aczkolwiek jeśli ktoś decyduje się na ich pobranie, powinien solidnie przeskanować pliki pod kątem nieprzyjemnych niespodzianek.

Można też przesiąść się na inne alternatywy, jak OpenOffice lub LibreOffice. Oczywiście są one bardziej złożone niż WordPad, aczkolwiek mają dzięki temu znacznie bardziej zaawansowane możliwości. Jeśli natomiast używasz Windows 10, ta aplikacja pozostaje bez zmian.