Xiaomi patentuje niezwykły smartfon. Ale czy kiedykolwiek wejdzie on do produkcji?

Xiaomi najwyraźniej pracuje nad nowym smartfonem z unikalnym mechanizmem. Patent został wypatrzony na platformie China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Dokumentacja zawiera szkice projektu telefonu i jego odłączanego mechanizmu. Co nam mówią rysunki techniczne?

Czym planuje zaskoczyć nas Xiaomi?

Rysunki pokazują nam, że urządzenie po rozłożeniu wygląda jak zwykły składany telefon z klapką, a ekran wygina się na środku. Telefon można rozdzielić na dwie części – łącznikiem jest coś, co wygląda niczym kołki pogo. Dzięki nim nie trzeba rozkładać telefonu na dwie części, a można obrócić górną i ewentualnie używać go w ten sposób. Jak dokładnie to będzie działać w rzeczywistości, jeszcze nie wiadomo.

Wewnątrz telefon Xiaomi ma duży wyświetlacz, którego środkowa część jest dobrze widoczna w dokumentacji. Na obudowie widzimy czujniki i chyba lampę błyskową LED. Po prawej znalazły się przycisk zasilania oraz głośności, na dole zaś głośnik i port USB (zapewne typu C). Czyli tutaj producent nie eksperymentuje.

fot.: 91Mobile fot.: 91Mobile fot.: 91Mobile fot.: 91Mobile fot.: 91Mobile

Czytaj też: Xiaomi 15 Ultra zaskoczy nas możliwościami fotograficznymi

Co możemy sądzić na podstawie dokumentacji? Mówiąc wprost – nie za dużo. Wiemy jedynie, że Xiaomi chce pokazać światu coś oryginalnego, ale czy takie urządzenie będzie w stanie zainteresować użytkowników? No cóż, trudno powiedzieć. Zapewne umieszczone w nim zostaną najlepsze podzespoły, jednak nie jest powiedziane, że da on komfort użytkowania.

Ale póki co to tylko pomysł i nie wiadomo, czy kiedykolwiek takie urządzenie zostanie wyprodukowane.