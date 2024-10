Xiaomi 15 Ultra zaskoczy nas możliwościami fotograficznymi

Co nam zaoferuje Xiaomi 15 Ultra?

Już w październiku swoją premierę zaliczą Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro, choć na tym ta seria się nie kończy. Od kilku generacji Xiaomi serwuje nam jeszcze model Ultra, na który jednak musimy poczekać kilka miesięcy. Pojawi się on zapewne na początku przyszłego roku, możliwe, że w okolicach targów MWC, tak jak to miało miejsce w tym roku. Na potwierdzenie tych domysłów będziemy musieli jeszcze poczekać, a teraz lepiej zająć się najnowszymi doniesieniami związanymi ze specyfikacją Xiaomi 15 Ultra.

O tym, że producent kładzie największy nacisk na możliwości fotograficzne swojego ultraflagowca, wie chyba każdy. Zgodnie z przeciekami, tegoroczny Xiaomi 15 Pro odziedziczy większość specyfikacji aparatu po zeszłorocznym Xiaomi 14 Ultra, a to oznacza większe ulepszenia dla najlepszego modelu z serii i tak też się stanie. Zgodnie z tym, co przekazał Digital Chat Station, na pokładzie znajdzie się 200-megapikselowy peryskopowy teleobiektyw oparty na sensorze Samsung ISOCELL HP9, który zadebiutował w czerwcu tego roku. Jest to ten sam sensor, jaki znaleźć można na pokładzie vivo X100 Ultra.

Sensor ten ma rozmiar 1/1,4 cala i wyróżnia się 200 milionami pikseli, z których każdy mierzy 0,56 mikrometra. Ta wysoka gęstość pikseli umożliwia szczegółowe przechwytywanie obrazu. Ponadto sensor wykorzystuje specjalne mikrosoczewki, precyzyjniej skupiające światło na filtrach kolorów RGB, co poprawia czułość na światło o 12% i zwiększa dokładność autofocusu o 10% w porównaniu do poprzednika.

Nie mamy pewności, czy pozostałe aparaty ulegną zmianie, czy Xiaomi pozostanie przy znanych z poprzednika jednostkach. Dla przypomnienia, mieliśmy tam główny aparat z nową matrycą 50 Mpix Sony LYT-900 1″ (Type-1), aparat ultraszerokokątny z matrycą 50 Mpix Sony IMX858 o wielkości 1/2.5″ oraz dwa teleobiektywy – 75 mm z obiektywem o klasycznej konstrukcji i jasności f/1.8 oraz 120 mm z obiektywem o konstrukcji peryskopowej i jasności f/2.5.

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, Xiaomi 15 Ultra ma zostać wyposażony w dwuwarstwowy panel OLED o rozdzielczości 2K i umieszczony pod nim ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Oczywiście jego sercem będzie układ Snapdragon 8 Gen 4, sparowany z maksymalnie 24 GB RAM. W ostatnim czasie dużo się mówi o bateriach w serii Xiaomi 15, bo producent sięgnie po ogniwa na bazie krzemu, pozwalające zaoferować większą pojemność bez powiększania fizycznych rozmiarów baterii. Dzięki temu ultraflagowiec będzie mógł pochwalić się baterią o pojemności aż 6200 mAh. Do tego dojdzie zapewne ładowanie 100-120 W.

[Aktualizacja] Kolejny przeciek zdradza nowe szczegóły

Wygląda na to, że Xiaomi 15 Ultra będzie naprawdę interesujący, a Xiaomi zrobi wszystko, by przyciągnąć naszą uwagę, także w kwestii wykończenia. Ma być luksusowo, ale na trzy różne sposoby. Jak wspomina najnowszy raport, obecnie testowany jest prototyp inżynieryjny ultraflagowca z wykończeniem ze skóry, włókna szklanego i ceramiki. To zupełnie różne podejścia i choć ciekawe, każde z nich ma swoje wady i zalety. Skóra na pewno zapewni wrażenia premium, jednak może być podatna na zarysowania. Włókno szklane zapewni lepszą ochronę, w dodatku pozwoli zejść trochę z wagi, jednak w tym przypadku wrażenia premium mogą być mniejsze. Ceramika z kolei oferuje dobry balans między trwałością i estetyką, choć nie można zapominać, że w tym przypadku waga urządzenia może być cięższa, a także mogą pojawić się problemy z pękaniem przy uderzeniach.

Z racji, że są to dopiero testy prototypu inżynieryjnego, to wiele może się jeszcze zmienić. Xiaomi zapewne testuje obecnie różne opcje, ale nie wiemy, na które finalnie postawi. Może na wszystkie trzy? Przekonamy się za kilka miesięcy, choć wcześniej na pewno pojawią się na ten temat kolejne przecieki.

[Aktualizacja] Pojawiły się kolejne szczegóły specyfikacji i wyglądu Xiaomi 15 Ultra

Pod koniec tego miesiąca Xiaomi wypuści dwa modele z flagowej serii, ale na ten najważniejszy poczekamy do początku przyszłego roku. Jednak już teraz przeciek zdradził nam nowe szczegóły związane z konstrukcją i specyfikacją Xiaomi 15 Ultra. Z grubsza projekt nie ulegnie zmianie. Pozostaniemy przy ogromnej, okrągłej wyspie aparatów, ale umiejscowienie sensorów trochę będzie się różniło.

Jak możecie zauważyć na poniższym szkicu, na górze zostanie umieszczony teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix, prawdopodobnie ISOCELL HP9, ten sam, który pojawił się w vivo X100 Ultra. Już wcześniej o nim słyszeliśmy i teraz jest to potwierdzenie tych plotek. Poniżej znajdzie się główny aparat z nową matrycą 50 Mpix Sony LYT-900 1″ (Type-1), aparat ultraszerokokątny z matrycą 50 Mpix Sony IMX858 o wielkości 1/2.5″ oraz teleobiektyw 75 mm z obiektywem o klasycznej konstrukcji i jasności f/1.8. Szkic nie jest zbyt szczegółowy, ale wydaje się, że przedni panel jest płaski, choć wcześniej wspominano o mikrokrzywiznach na wszystkich czterech bokach.

Jeśli chodzi o pozostałe szczegóły specyfikacji, sercem Xiaomi 15 Ultra będzie układ Snapdragon 8 Gen 4 SoC lub Snapdragon 8 Elite, w zależności od tego, na jakie nazewnictwo zdecyduje się Qualcomm. Procesor będzie wspierany przez maksymalnie 24 GB RAM, a za zasilanie odpowie ogromna bateria 6200 mAh.