Test chłodzenia Noctua NH-D15 G2

Co otrzymujemy wraz z Noctua NH-D15 G2?

Dodatków jest bardzo dużo. Otrzymujemy bowiem 2x adapter L.N.A., kabel 2x 4-pin -> 1x 4-pin, tubkę pasty NT-H2, ochronę na procesor AM5 NA-TPG1, ściereczkę do wytarcia pasty, cztery podkładki dla platformy LGA1700, śrubokręt, zestaw montażowy i instrukcję. Instrukcja bardzo dobrze wyjaśnia montaż i nie powinno być tutaj żadnych niedomówień. Adaptery L.N.A. przydadzą się, jeśli chcecie obniżyć maksymalne obroty śmigieł. Dodatkowy kabel pozwoli też na podłączenie obu pod jedno złącze 4-pin na płycie. NA-TPG1 ochroni procesor AM5 przed zabrudzeniem po bokach, a podkładki LGA1700 przydadzą się, jeśli nie macie ramki kontaktowej. Plus też za najwydajniejszą pastę NT-H2 czy śrubokręt. Producent pomyślał więc o wszystkim i w zestawie kompletnie niczego nie brakuje.

Specyfikacja Noctua NH-D15 G2

Noctua NH-D15 G2 to naprawdę spora konstrukcja. Jej wymiary wynoszą 168 x 150 x 152 mm z wentylatorami. Trzeba jednak pamiętać, że przednie śmigło przy wyższych pamięciach trzeba będzie podnieść, co zwiększy wysokość coolera. Maksymalna wysokość pamięci pod wentylatorem wynosi tylko 32 mm. Jeśli zdecydujecie się na tylko środkowy to wtedy jest 59 mm przestrzeni. Całość z wentylatorami waży też aż 1525 g.

Czytaj też: Test chłodzenia Noctua NH-U12A chromax.black

Jakość wykonania jest świetna. Trzeba tylko pamiętać, że Noctua miała problem z dziwnymi odgłosami, ale to zostało już rozwiązane. Finy są bardzo solidne, nie wyginają się podczas montażu wentylatora. Względem poprzedniej wersji producent zmniejszył też odległości pomiędzy finami, co pozwoliło na dodanie dodatkowych 23 sztuk. Podstawka wykonana została na lustro. Wychodzi z niej osiem 6 mm ciepłowodów, które są poniklowane. Konstrukcja jest oczywiście dwuwieżowa i warto zauważyć, że całość jest przesunięta w jedną ze stron, co ma poprawiać kompatybilność, w tym z gniazdem PCIe x16. Również wokół części ciepłowodów znacznie wcześniej zaczynają się finy. Na samej górze mamy logo Noctua, ale końcówki ciepłowodów nie są niczym przykryte.

Dołączone wentylatory to dwa modele NF-A14x25r G2 PWM. Ich maksymalna prędkość wynosi 1500 RPM, przepływ powietrza 155,6 m^3/h, ciśnienie 2,56 mmH2O, a głośność 24,8 dBA. Adapter L.N.A. pozwala na obniżenie maksymalnych obrotów do 1250 RPM, co skutkuje zmniejszeniem przepływu do 127,1 m^3/h, ciśnienia do 1,3 mmH2O, a głośności do 19,7 dBA. Wentylatory mają antywibracyjne nakładki, są tez utrzymane w charakterystycznej dla firmy kolorystyce. Zasilane są ze złącza 4-pin PWM, więc spokojnie można sterować poprzez płytę obrotami. Mają one też 9 łopatek, a całość oparta jest o łożysko SSO2. Wentylatory są również nowej generacji i została w nich zoptymalizowane krzywa P/Q dla jeszcze wyższej wydajności.

Wygląd i montaż Noctua NH-D15 G2

Całość ma wygląd charakterystyczny dla firmy – czyli nie każdemu podejdzie i przydała by się wersja chromax.black. Śmigła w brązowych kolorach zazwyczaj nie pasują do zestawów komputerowych. Brakuje mi również czapeczek na końcówkach ciepłowodów – nie są one takie same. Plus jednak za srebrny cały radiator, razem z ciepłowodami.

Montaż nie powinien stanowić problemów. Pod płytę kładziemy backplate, na to odpowiednie dystanse, i przykręcamy belki. Następnie nakładamy pastę oraz całość przykręcamy. W przypadku platformy Intela LGA1700 można również wykorzystać podkładki, które mają zapobiegać odkształceniu się procesora. Generalnie nie ma problemów z montażem i jest on przyjemny.

Najważniejsze parametry Noctua NH-D15 G2

Wymiary: 168 x 150 x 152 mm

Waga: 1525 g

NSPR: 228

Rodzaj wentylatorów: 2x NF-A14x25r G2 PWM

Maksymalna prędkość wentylatorów: 1500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 155,6 m^3/h

Maksymalne ciśnienie: 2,56 mmH2O

Maksymalna głośność: 24,8 dBA

Kompatybilność z podstawkami: AMD: AM5, AM4; Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 660 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy Noctua NH-D15 G2

Na maksymalnych obrotach jest dosyć głośno, choć nie jest jeszcze tak źle jak w przypadku niektórych innych chłodzeń. Na 1200 RPM wynik jest dosyć wysoki i wiele chłodzeń potrafi być cichszych. Dopiero na 800 RPM jest tak naprawdę cicho. Zastosowanie dwóch 140 mm wentylatorów wymusza więc głośniejszą pracę na wyższych obrotach.

Na wszystkich obrotach mamy do czynienia z najwydajniejszym chłodzeniem powietrzem w zestawieniu. Mamy więc do czynienia z naprawdę wydajną konstrukcją. Warto też zauważyć, że potrafi ona pokonywać AiO 240 na podobnych obrotach.

Normalizacja do 40 dBA również pokazuje najlepszą wydajność spośród chłodzeń. Jest ona też bliska różnym AiO 240, co jest ponownie bardzo dobrym wynikiem.

Po podkręceniu na 800 RPM Noctua NH-D15 G2 nie radzi sobie z procesorem. Na pozostałych obrotach jest ponownie bardzo dobrze.

Po normalizacji do 45 dbA nie ma zaskoczenia i wyniki ponownie są najlepsze spośród chłodzeń powietrzem i bliskie wynikom oferowanym przez AiO 240.

Czytaj też: Test chłodzenia Hyte THICC Q60. To AiO ma naprawdę grubą chłodnicę

Test Noctua NH-D15 G2 – podsumowanie



Noctua NH-D15 G2 w momencie pisania testu znaleźliśmy najtaniej za 616 zł. Jest to z pewnością ogromna cena jak na chłodzenie powietrzem, ale mamy do czynienia z najlepszą tego typu konstrukcją na rynku. Od razu też wspomnę, że konstrukcja jest dostępna jeszcze w wersji HBC i LBC. Jeśli nie wiecie, który model kupić to zapoznajcie się z informacjami pod tym linkiem.

Testowany model jest z pewnością świetnie wykonany. Były z nim pewne problemy po premierze, ale firma już je wyeliminowała. Mamy bardzo dużo dodatków i z pewnością Noctua będzie przez jeszcze długi czas wypuszczała kolejne montaże pod nowe platformy. Zresztą sam montaż jest dosyć prosty i nie powinno być z nim problemów. Chłodzenie za to nie najlepiej wygląda. Fakt, że radiator jest srebrny wraz z ciepłowodami, ale nie ma czapeczek na ich końcach. Również charakterystyczna kolorystyka wentylatorów nie każdemu może przypaść do gustu.

Natomiast w testach chłodzenie wypada świetnie. Jest ono najwydajniejsze spośród wszystkich testowanych konstrukcji powietrznych i dorównuje wydajnością AiO 240. Szkoda tylko, że dwa 140 mm wentylatory są dosyć głośne, choć przy normalizacji głośności chłodzenie nadal wypada bardzo dobrze. Jeśli więc szukacie bardzo wydajnego chłodzenia powietrzem i nie chcecie kupować AiO to z pewnością wybór Noctua NH-D15 G2 będzie strzałem w dziesiątkę.