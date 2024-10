To już oficjalne: żegnamy GeForce Experience. A co w zamian?

GeForce Experience to aplikacja towarzysząca karcie graficznej GeForce, zapewniająca narzędzia, które udoskonalają rozgrywkę i oferują nowe sposoby interakcji z grami. Odpowiada również za obsługę tak zaawansowanych funkcji, jak ray tracing czy skalowanie w celu podniesienia jakości raz rozdzielczości obrazu. Wszystko to zostanie przeniesione do nowej aplikacji.

NVIDIA App zamiast GeForce Experience

GeForce Experience zostanie zastąpiona nową aplikacją NVIDIA App. Wiadomość ta została opublikowana na oficjalnym blogu Nvidia wraz z informacjami o premierze nowych funkcji. Jedna z nich to kontrolki G-Sync, które są teraz dodane do Centrum sterowania GPU. Kontrolki te znajdą się sekcji “Ustawienia wyświetlania” i umożliwią modyfikowanie rozdzielczości, częstotliwości odświeżania i orientacji wyświetlacza. Dzięki kontrolkom użytkownicy będą mogli włączyć technologię G-Sync, aby uzyskać wrażenia z gry bez rozrywania obrazu na różnych wyświetlaczach.

Aplikacja NVIDIA została wprowadzona na początku tego roku w celu połączenia Panelu sterowania, GeForce Experience i RTX Experience. To bardzo pozytywne – jak najwięcej możliwych funkcji w jednym oprogramowaniu ułatwi nawigację. Dodano większą liczbę funkcji, takich jak opcje dźwięku przestrzennego, niestandardowe rozdzielczości i konfiguracja wielu monitorów, które są obecnie dostępne w “Panelu sterowania NVIDIA.”

Nowości sprawiają, że efekty wizualne są bardziej żywe i szczegółowe. RTX HDR umożliwi filtr DR dla tysięcy gier SDR, działających na DX12, DX11, DX9 i Vulkan. W chwili obecnej tylko 12 gier z 50 najczęściej granych przez osoby posiadające karty GeForce oferuje obsługę HDR. Aktualizacja pozwoli więc na ulepszenie szczegółów wizualnych, umożliwiając użytkownikom dostęp do Game Filter za pomocą tych samych elementów sterujących ALT+Z.

Aplikacja NVIDIA doczekała się także kilku drobnych udoskonaleń na podstawie sugestii użytkowników, takich jak wyświetlacz przezierny, optymalne ustawienia na karcie Grafika i różne inne drobne funkcjonalności. Nowa aplikacja zostanie wprowadzona w najbliższym czasie, więc nie zdziw się, gdy coś zacznie się zmieniać.