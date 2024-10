Opera nadal będzie wspierać stare rozszerzenia Chrome, w tym uBlock Origin

Google zastąpiło Manifest V2 Manifest V3, zmuszając twórców rozszerzeń do przyjęcia mniej skutecznej technologii w zamian za rzekomy wzrost ogólnego bezpieczeństwa przeglądarki. Jednak Opera Software oficjalnie ogłasza, że zachowa obsługę Manifest V2 w swojej przeglądarce opartej na Chromium.

Opera One R2 – obsługa SI i skuteczne blokowanie reklam

Nowo wprowadzona Opera One R2 jest reklamowana jako “najlepsza przeglądarka z rodziny Opera”. Producent położył w niej duży nacisk na zwiększenie obsługi generatywnych algorytmów AI. Najnowsza edycja wprowadza nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, w tym ulepszoną linię poleceń do interakcji z modelem SI o nazwie “Aria”, a także generowanie obrazów i inne zaawansowane możliwości. Opera zadebiutowała również z odświeżonym projektem mającym na celu zaprezentowanie przyszłego wyglądu przeglądarek internetowych, z dynamicznymi motywami, animowanymi tłami i “dźwiękami przeglądarki” – może to kojarzyć się z Windows 98, ale audio będzie nowe i oryginalne.

Jeśli chodzi o blokery reklam i starsze rozszerzenia, Opera One R2 będzie nadal obsługiwać dodatki Manifest V2, pomimo usunięcia tej technologii z Chromium przez Google. Co więcej – ogłosiła swoje zobowiązanie do dalszego wspierania rozszerzeń Manifest V2, niezależnie od zmian w innych przeglądarkach. Chociaż aktualizacje silnika układu Chromium zazwyczaj wpływają na Operę, firma potwierdziła swoją zdolność do podejmowania niezależnych decyzji i dostosowywania współdzielonej bazy kodu.

Opera oferuje również natywną funkcję blokowania reklam od 2016 roku, która nie wymaga żadnych dodatkowych komponentów i – podobno – może przyspieszyć ładowanie stron internetowych nawet o 90 procent. Jeśli korzystasz z dodatków opartych na V2, masz pewność, że nadal będą działać.

Inne przeglądarki, które nadal będą obsługiwać uBlock Origin, to Brave i Mozilla Firefox. Ta druga jest polecana przez twórców uBlocka, ponieważ oferuje obecnie najlepsze możliwości blokowania reklam na rynku. Sądzę, że Operę można ustawić wraz z Firefoxem na najwyższym miejscu podium w kategorii “blokowanie reklam”.