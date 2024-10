Oppo Find X8 Ultra – na tego ultraflagowca naprawdę warto czekać

Poznajemy coraz więcej szczegółów specyfikacji OnePlus Find X8 Ultra

Chociaż Oppo w modelach podstawowym i Pro postawiło na układy Dimensity 9400, Find X8 Ultra będzie już napędzany przez niedawno ogłoszony układ Snapdragon 8 Elite, by powalczyć z najlepszymi ultraflagowcami, jakie pojawią się na rynku w kolejnych miesiącach. Na pokładzie znajdzie się też nowy panel OLED o rozdzielczości 2K. Zgodnie z doniesieniami, wykorzystana w nim technologia ma zapewnić lepszą rozdzielczość i jakość wyświetlanego obrazu. Przekątna ekranu nie jest jeszcze znana, ale spodziewamy się, że skoro Find X7 Ultra miał 6,82-calowy wyświetlacz, jego następca raczej niewiele będzie tutaj zmieniał. Wspomina się też o cieńszych ramkach, wytrzymałości klasy IP69 oraz interfejsie użytkownika przypominającym Dynamic Island służącym do lepszej nawigacji.

Kolejnym elementem, jaki Oppo ulepszy, będzie bateria. Zarówno Find X8, jak i Find X8 Pro dostały znacznie pojemniejsze ogniwa i to samo czeka też model Ultra. Zgodnie z doniesieniami bateria ma mieć pojemność ponad 6000 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe z mocą 100 W i bezprzewodowe 50 W. Producent zapewne wprowadzi też lekką modyfikację projektu, jak to zrobił w już zaprezentowanych smartfonach, w których plecki są już jednokolorowe, a wyspa aparatów stała się zgrabniejsza, z inaczej umiejscowionymi sensorami.

Oppo Find X7 Ultra

Teraz z kolei pojawiło się więcej szczegółów związanych ze specyfikacją aparatu. Oppo Find X8 Ultra zostanie wyposażony w cztery aparaty 50 Mpix, a więc tak, jak u poprzednika, choć pojawi się tu sporo znacznych ulepszeń. Jednostka główna dostanie 1-calowy sensor. Konfiguracja będzie też obejmować aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i dwa teleobiektywy peryskopowe – jeden z 3-krotnym zoomem optycznym, a drugi z 6-krotnym zoomem. Jak twierdzi leaker Digital Chat Station, jeden z teleobiektywów przejdzie niewielką modyfikację ogniskowej, a oprócz tego pojawi się też obsługa 10-krotnego zoomu hybrydowego.

Dokładna data premiery Oppo Find X8 Ultra pozostaje nieznana. Spodziewamy się, że producent wprowadzi go na rynek chiński w pierwszym kwartale przyszłego roku, prawdopodobnie razem z nową generacją składaków, a przynajmniej z modelem Find N5. Na razie plotki wspominają tylko o nim, więc nie wiemy, co dalej z modelem typu Flip. Tak czy inaczej, jest na co czekać. Kolejny ultraflagowiec od Oppo zapowiada się ciekawie, a oczekiwanie z pewnością podsyca fakt, że urządzenie pojawi się na międzynarodowym rynku, tak samo, jak cała seria.