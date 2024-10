Pokazali PapyDrone-800. Wygląda jak zabawka, a może zrewolucjonizować wojska na całym świecie

PapyDrone-800 to wojskowy dron, który jest tani jak… karton

Wystawa KADEX 2024 w Korei Południowej ugościła m.in. drona rozpoznawczego PapyDrone-800, który może wprawdzie wydawać się niepozorny, bo został zbudowany z kartonu, a do tego wygląda jak zabawka, ale drzemie w nim ogromny potencjał. Mowa o rewolucyjnie wręcz niskiej cenie przy zachowaniu wysokich możliwości w zakresie realizowania misji zwiadowczych. Znaczne ograniczenia kosztów produkcyjnych sprowadzają się do wykorzystanych materiałów, bo te są zarówno lekkie, jak i tanie, a sam dron nie jest specjalnie duży. Jego rozpiętość skrzydeł sięga zaledwie 80 centymetrów, a maksymalna waga startowa dobija do 1 kg, więc jest wręcz rekordowo mały. Nie odbija się to jednak aż tak na jego możliwościach w locie.

Dron ten może być wystrzeliwany ręcznie, a więc po prostu przez operatora, którego ręka pełni rolę “pasa startowego”, a kiedy już zacznie latać, może rozwijać prędkość do 100 km/h przez maksymalnie 20 minut. Wtedy to właśnie może dostarczać rozpoznanie w czasie rzeczywistym, jako że jest wyposażony w wysokiej jakości kamerę, która przesyła materiał wideo na żywo i tym samym zapewnia operatorowi natychmiastowy dostęp do informacji o otoczeniu. Jednocześnie system kontrolny obsługuje zresztą nie jednego, a nawet pięć dronów.

PapyDrone-800 ma też zintegrowany ze sobą system awioniki, który zarządza nawigacją i przetwarzaniem danych. Wbudowany moduł uwierzytelniania KCNA/P zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych z misji, zapobiegając ich manipulowaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi. Wysoki poziom szyfrowania danych gwarantuje, że misje rozpoznawcze pozostaną poufne i bezpieczne, a to nawet w przypadku przechwycenia lub kompromitacji drona. W połączeniu z niską ceną i prostotą produkcji, PapyDrone-800 można traktować jako wręcz jednorazowego bezzałogowca, który na dodatek nie wymaga idealnych warunków lotu, bo dzięki standardowi IPX3 może działać skutecznie w różnych środowiskach, wliczając w to te o wysokiej wilgotności.

Podczas gdy wiele dronów wykorzystywanych przez wojsko to systemy stosunkowo wysokokosztowe i wymagające kosztownej konserwacji, PapyDrone-800 stanowi do nich wyraźny kontrast. Jego niska cena umożliwia nawet małym jednostkom wojskowym dostęp do zaawansowanej technologii rozpoznawczej bez obciążenia finansowego związanego z tradycyjnymi systemami dronów. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla krajów lub organizacji działających w ramach ograniczonych budżetów, a to zwłaszcza w regionach o ograniczonych zasobach wojskowych.