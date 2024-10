PKP Intercity rozszerza sieć sprzedaży biletów, oto nowe opcje dla pasażerów

Sprzedaż biletów u agentów PKP Intercity rośnie

Jak podał przewoźnik, w ramach Ujednoliconych Warunków Handlowych od maja 2022 do końca września 2024 roku sprzedanych zostało już ponad 16,5 milionów biletów PKP Intercity. Odpowiada za to siedmiu agentów, oferujących bilety. Pierwszym z nich był serwis mPay S.A., który od końca maja 2022 roku sprzedaje bilety w swojej aplikacji oraz na stronie internetowej www.biletynakolej.pl.

W tym samym roku PKP Intercity zawarło umowę z operatorem Teroplan S.A. obsługującym serwis www.e-podroznik.pl oraz Astarium Sp. z o.o. oferującą aplikację KOLEO oraz portal www.koleo.pl. W 2023 roku do sieci agentów dołączył także znany operator SkyCash Poland S.A. z aplikacją mobilną SkyCash, a pod koniec roku także CITY-NAV Sp. z o.o.,, dysponujący znakomicie znaną i popularną aplikacją Jakdojade.

Zarówno aplikacja KOLEO jak i Jakdojade oferuje graficzną rezerwację miejsc w pociągach PKP Intercity, dzięki czemu klient w łatwy sposób może wybrać pożądane miejsce w pociągu przewoźnika. Od marca 2024 roku do stawki dołączył także eTravel Services Sp. z o.o, który oferuje bilety PKP Intercity za pośrednictwem strony lataj.pl

Biletico.pl to nowa platforma sprzedaży biletów transportu publicznego, działająca pod adresem www.biletico.pl. W ofercie znajdą się bilety na połączenia krajowe PKP Intercity – jak na razie nie będzie możliwości zakupu na połączenia międzynarodowe.

Rozwój sieci sprzedaży i łatwy dostęp do połączeń z pewnością pozytywnie przełoży się na popularność pasażerskich połączeń kolejowych. Także i sam przewoźnik sporo zrobił ostatnio, by ułatwić dostęp do biletów, między innymi wprowadzając własną aplikację mobilną, która zyskała znaczne uznanie użytkowników.