Polska walczy o lepszą energetyczną przyszłość. Grube miliardy i wielkie obietnice na stole

Polska na progu energetycznej rewolucji: 7 miliardów złotych na magazyny energii i nową infrastrukturę

Kluczowe obszary wspomnianych inwestycji to wielkoskalowe magazyny energii oraz modernizacja sieci elektroenergetycznej, co samo w sobie ma wesprzeć rozwój odnawialnych źródeł energii i przyczynić się do budowy stabilnej i efektywnej infrastruktury energetycznej. To tak naprawdę kluczowy obszar, w którym Polska wymaga poprawy, o czym dowiedzieliśmy się z rekordowego energetycznie września w całej historii naszego kraju. Dziś problemem jest przede wszystkim brak odpowiednio dużych magazynów energii, które umożliwiają przechowywanie prądu w czasie nadwyżki zwłaszcza przy wietrznej i słonecznej pogodzie. Jako że nie mamy ich odpowiednio dużo, wiele instalacji musi być regularnie odłączana od sieci, aby utrzymać ją w idealnej stabilności.

Przykładowy bateryjny magazyn energii / źródło: UniEnergy Technologies, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

Podczas niedawnej wypowiedzi minister klimatu, Paulina Hennig-Kloska zaznaczyła, że w Polsce powstały nowe źródła energii odnawialnej, ale ciągle brakuje nam infrastruktury umożliwiającej pełne wykorzystanie tej energii. Wielkoskalowe magazyny energii mają być odpowiedzią na ten problem, a inwestycje w ten sektor pozwolą przechowywać energię w momentach szczytowej produkcji, aby mogła być używana wieczorem lub w czasie mniejszych dostaw. Budżet programu dedykowanego budowie magazynów energii wynosi 4 miliardy złotych, a planowane dotacje trafią do przedsiębiorstw, które będą budować magazyny przyłączone do sieci elektroenergetycznej o minimalnej mocy 2 MW i pojemności 4 MWh. W zależności od wielkości firmy, dotacje mogą wynosić od 45 do 65 procent kosztów kwalifikowanych. To jednak nie jedyny planowany program.

Polska planuje też program związany z rozbudową sieci elektroenergetycznych o budżecie 2 miliardów złotych, który to skupi się na wsparciu budowy stacji ładowania dużych mocy, a to szczególnie dla transportu ciężarowego. Minister klimatu podkreśliła, że silna infrastruktura elektroenergetyczna jest niezbędna, aby umożliwić masowy rozwój transportu zeroemisyjnego w Polsce, a w szczególności ciężarówek elektrycznych, które powoli zyskują na popularności, jako alternatywa dla spalinowych modeli. Zapowiedziała też zwiększenie budżetu programu Energia dla Wsi do 3 miliardów złotych. Mowa o programie, który wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich i jest skierowany głównie do rolników i spółdzielni energetycznych na projekty budowy biogazowni, fotowoltaiki czy małych turbin wiatrowych.

Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie elastyczności polskiego systemu elektroenergetycznego i dostosowanie go do nowych, odnawialnych źródeł energii. Magazyny energii odegrają kluczową rolę w równoważeniu sieci i stabilizacji dostaw prądu, podczas gdy modernizacja sieci będzie niezbędna, by wspierać rozwój infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych. Dzięki tym inwestycjom Polska nie tylko poprawi bezpieczeństwo energetyczne, ale również stanie się liderem w transformacji energetycznej w Europie. Takie przynajmniej są plany.