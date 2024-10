Przyszłość energii odnawialnej jest tutaj. Ta wyjątkowa platforma generuje ogrom prądu

Hybrydowa platforma energetyczna, to przełom w produkcji czystej energii

Jeśli cały świat znajdzie się kiedyś pod wodą, tego typu platformy będą wręcz na wagę złota. Jednak już dziś jest to coś równie dużego, bo tak się składa, że dzieło NoviOcean to wręcz marzenie osób widzących w odnawialnej energii jedyną słuszną przyszłość. Mowa o platformie energetycznej w trzeciej już generacji, która właśnie zakończyła serię testów i zbliżyła firmę do opracowania pełnowymiarowego pilotażowego projektu. Niezmiennie będzie to platforma, która będzie zapewniać prąd na trzy różne sposoby, robiąc użytek z energii drzemiącej w wietrze, słońcu oraz falach.

Platforma NoviOcean wyróżnia się stosunkowo niewielkimi rozmiarami. Mierzy zaledwie 38 metrów długości, 9 metrów szerokości i wznosi się 4 metry nad powierzchnią wody, podczas gdy pod taflą wody znajduje się jej pozostałe 12 metrów. Jest tym samym znacznie bardziej kompaktowa niż np. gigantyczne morskie turbiny wiatrowe, ale pomimo swoich niewielkich rozmiarów, jest w stanie generować cały megawat prądu. Na tym jednak nie kończy się jej wyjątkowość.

Dzięki integracji trzech źródeł energii odnawialnej — słonecznej, wiatrowej i falowej — platforma oferuje wszechstronność i stałą produkcję energii w zmieniających się warunkach pogodowych. Typowa jednostka może zasilać około 324 domów, co czyni ją obiecującym rozwiązaniem dla obszarów pozbawionych sieci energetycznych lub odległych lokalizacji, gdzie trudno jest o stały dostęp do elektryczności. Wszystko dzięki 50-kW panelom słonecznym o powierzchni 700 metrów kwadratowych, sześciu pionowym turbinom wiatrowym, które mogą przyjmować wiatr z dowolnego kierunku oraz innowacyjnemu systemowi energii falowej. Ten sprowadza się do wielkiego wypornościowego tłoka, który jest zakotwiczony na dnie oceanu, dzięki czemu platforma generuje energię poprzez ruch fal, napędzając wodę przez turbinę w stylu Peltona. Mowa o nawet 650 kW prądu, kiedy fale mają wysokość zaledwie 4 metrów.

To, co wyróżnia platformę NoviOcean, to jej zdolność do dostarczania prądu w sposób ciągły i stabilny energii, często brakuje systemom opartym na pojedynczym źródle odnawialnym. Hybrydowy projekt zapewnia energię nawet wtedy, gdy słońce nie świeci lub wiatr nie wieje, co ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu sieci energetycznej w dobrym stanie. Pozostaje więc czekać na to, jak NoviOcean zbuduje swój pierwszy pełnowymiarowy projekt pilotażowy, który ma zostać uruchomiony do 2026-2027 roku. Jeśli wtedy testy zakończą się sukcesem, to finalne wdrożenie komercyjne może nastąpić w ciągu kilku lat i wtedy nastąpi spadek ceny energii generowane z tej platformy, która wynosi teraz aż 275 euro na każdą MWh, czyli około 7-8 razy więcej względem energii pozyskiwanej z tradycyjnych instalacji wiatrowych lub słonecznych.