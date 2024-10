Home Tech Qualcomm ogłosił świetną nowość dla telefonów ze Snapdragon 8 Elite

Zaledwie wczoraj Qualcomm ogłosił swój najnowszy układ mobilny Snapdragon 8 Elite, a już dzisiaj pojawia się informacja dla posiadaczy telefonów, które będą go używać. Przypomnę, że pojawi się on we flagowcach niemal wszystkich marek na rynku. Otóż dzięki temu procesorowi będzie możliwe wsparcie dla smartfonów aż przez 8 lat!