Qualcomm przedstawia Snapdragon 8 Elite. To właśnie ten chipset napędzi topowe modele na rynku

Był Snapdragon 8xx, Snapdragon 8 Gen X, a teraz nadszedł Snapdragon 8 Elite

Najnowszy chipset przeznaczony do flagowych smartfonów z Androidem przeszedł kolejną zmianę nazwy. Jak można się domyślić, Qualcomm chciał w ten sposób ujednolicić schemat nazewnictwa z procesorami X Elite opartych na architekturze ARM, przeznaczonych do laptopów. Tak czy inaczej, to, co miało być Snapdragonem 8 Gen 4 nazywa się teraz Snapdragon 8 Elite i warto sprawdzić, co nam oferuje, bo Qualcomm jak zwykle postarał się o skok wydajności, którą później będziemy mogli obserwować w naszych smartfonach.

Tak samo, jak to jest w przypadku chipsetów do laptopów, Snapdragon 8 Elite został wyposażony w procesor Oryon z niestandardową ośmiordzeniową strukturą. Składają się na nią 2 główne rdzenie taktowane zegarem 4,32 GHz i 6 jednostek wydajnościowych pracujących z częstotliwością do 3,53 GHz. Połączono to ze standardem pamięci podręcznej L2 o pojemności 24 MB i obsługą pamięci RAM LPDDR5X 5300 MHz. Układ wyprodukowano w 3-nanometrowym procesie technologicznym TSMC, dzięki czemu zapewnia o 45% większą wydajność procesora i o 44% lepszą efektywność energetyczną w porównaniu ze Snapdragonem 8 Gen 3.

Modernizacji doczekał się też procesor graficzny Adreno, zapewniający teraz o 40% większą wydajność i oszczędność energii, a także lepszą wydajność śledzenia promieni. Warto również wspomnieć, że Snapdragon 8 Elite jest również pierwszym mobilnym układem, który obsługuje silnik Unreal Engine 5.3 i system geometrii Nanite.

Oczywiście nie zabrakło ulepszeń nakierowanych na sztuczną inteligencję. Qualcomm zastosował nowe NPU Hexagon, co zapewnia o 45% szybsze wykonywanie zadań AI przy zwiększonej wydajności na wat. Z Hexagonem zintegrowane zostało ulepszone przetwarzanie sygnału obrazu (ISP). Przełoży się to na ulepszony HDR, z bardziej naturalnym kolorem skóry, kolorami nieba i większą wydajnością autofokusa. Qualcomm dodał również segmentację semantyczną zdjęć i wideo na poziomie układu scalonego oraz funkcjonalność wymazywania obiektów wideo.

Jeśli chodzi o łączność, tutaj nowy chipset połączono z modemem Snapdragon X80 5G, pierwszym modemem 5G z 6-krotną agregacją nośników downlink i rozszerzeniem zasięgu mmWave opartym na sztucznej inteligencji. Wedle zapewnień producenta, szczytowe pobieranie danych ma wynosić 10 GB/s, a teoretyczna maksymalna prędkość wysyłania to aż 3,5 Gb/s. Modem współpracuje z systemem łączności mobilnej FastConnect 7900, który jako pierwszy łączy w jednym układzie scalonym 6 nm technologie Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i Ultra Wideband.

Które smartfony napędzi Snapdragon 8 Elite?

Od razu po ogłoszeniu nowej generacji chipsetu, wielu producentów już potwierdziło, że ich nadchodzące smartfony z Androidem będą napędzane właśnie przez ten układ od Qualcommu. Oto lista modeli, o których już wiemy:

ASUS ROG Phone 9

Seria HONOR Magic 7

IQOO 13

Nubia REDMAGIC 10 Pro i Z70 Ultra

OnePlus 13

Realme GT 7 Pro

Seria Xiaomi 15

Samsung i Oppo także potwierdzili, że wykorzystają Snapdragona 8 Elite w swoich przyszłych urządzeniach, jednak nie podali ich nazw, choć tu można się domyślać, że chodzi o Galaxy S25 i serię Find X8, a przynajmniej model Ultra, skoro wcześniej firma zdradziła, że X7 i X7 Pro będą napędzane przez Dimensity 9400.