To Cię zaskoczy – Snapdragon 8 Elite umożliwi granie w 160 FPS

Red Dead Redemption to produkcja wydana w 2010 roku, a więc żaden współczesny sprzęt nie powinien mieć problemów z jej uruchomieniem. Ba – już jakiś czas temu pokazano, że RTX 4070 nie ma żadnych klopotów z uzyskaniem wysokiej liczby klatek na sekundę przy rozdzielczości 8K . Ale teraz poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej.

Snapdragon 8 Elite daje moc możliwości

Użytkownik platformy X o nazwie “Pixel Gamer 4k” udostępnił obraz przedstawiający nienazwaną flagową wersję Snapdragon 8 Elite z uruchomioną grą Red Dead Redemption, przy czym licznik klatek na sekundę wskazywał imponujące 161,7 FPS. Zrzut ekranu rozgrywki pochodzi z chińskiej platformy do przesyłania filmów bilibili. Red Dead Redemption nie może działać natywnie na Androidzie, więc występuje emulacja, która pozostawia pewne ograniczenia wydajności.

Nie podano ustawień graficznych, ale Red Dead Redemption mogło działać w rozdzielczości 720p. Oczywiście ważniejsze pytanie brzmi, na jakich ustawieniach wizualnych działa gra? Niestety, szczegóły te są trzymane w ukryciu, ale użytkownik X spekuluje, że Snapdragon 8 Elite zwiększa liczbę klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p, co nie jest wybitnym osiągnięciem, jeśli używasz nowego lub nawet stosunkowo starego procesora graficznego NVIDIA lub AMD.

Czytaj też: Qualcomm przedstawia Snapdragon 8 Elite. To właśnie ten chipset napędzi topowe modele na rynku

Jeszcze do niedawna chipsety smartfonów nie były w stanie obsługiwać gier AAA (ani natywnie, ani poprzez emulację). Snapdragon 8 Elite jest dowodem na to, jak szybko rozwijają się procesory mobilne. Ale pamiętajmy, że Red Dead Redemption to gra sprzed 14 lat. Prawdziwym testem będzie zobaczenie, ile FPS daje ten układ przy najnowszych produkcjach.