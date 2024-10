Rewolucja nadchodzi! Oto Qualcomm Snapdragon 8 Elite – pojawi się wszędzie

Snapdragon 8 Elite został ogłoszony podczas Snapdragon Summit. Wydarzenie to zorganizował oczywiście Qualcomm. Nowy układ to bardzo duża modernizacja oraz ulepszenia w stosunku do poprzedników. To z kolei otwiera nowe możliwości, zwiększa wydajność i podnosi ogólny komfort użytkowania urządzeń, w których zagości.

Snapdragon 8 Elite – nowa era smartfonów?

Zanim przejdę do zalet układu, istotna informacja – Qualcomm zmienił również schemat nazewnictwa swoich flagowych SoC ze Snapdragon 8 Gen X na Snapdragon X Elite.

Snapdragon 8 Elite został stworzony w technologii TSMC 3 nm, co samo w sobie zapewnia znaczące zyski w zakresie wydajności i efektywności. Qualcomm wprowadził tu po raz pierwszy opracowane przez siebie procesory ARM Oryon. Nowa architektura rdzeni Prime i Performance ma pamięć podręczną 24 MB i może osiągnąć częstotliwość 4,32 GHz, zapewniając następujące ulepszenia wydajności:

poprawa pojedynczego rdzenia o 45%

poprawa wielordzeniowości o 45%

poprawa wydajności przeglądania stron internetowych o 63%

Jak to się przekłada na efekty praktyczne? Otóż procesor graficzny w Snapdragon 8 Elite zapewnia ogólną poprawę wydajności o 40% i poprawę śledzenia promieni o 35%. Jeśli chodzi o wydajność AI przy użyciu NPU, Snapdragon 8 Elite zapowiada się na ogromny krok naprzód. Dzięki układowi Qualcomm Hexagon NPU (składa się z 6-rdzeniowego akceleratora wektorowego i 8-rdzeniowego akceleratora skalarnego) możliwe jest uzyskanie nawet o 45% lepszej wydajność w porównaniu z NPU w Snapdragon 8 Gen 3!

Czytaj też: Jak nowy procesor Qualcomm zdeklasował układy Apple’a? OnePlus 13 zaskakuje wydajnością

Snapdragon 8 Elite jest także niezwykle energooszczędny. Qualcomm twierdzi, że potrzebuje jej mniej o 44% dla procesora, 40% mniej dla GPU, i 27% mniej dla całości. Ale to jeszcze nie koniec. Jako pierwszy w historii pozwoli na zastosowanie Nanite Unreal Engine 5, umożliwiając tworzenie filmowych środowisk 3D w grach na smartfony, nie wpływając w żaden sposób na zmniejszenie wydajności. Ma także pełne wsparcie dla Chaos Physics Engine Unreal, co zapewni realistyczne interakcje obiektów nawet w złożonych scenach.

Ale to nie tylko dobre wieści dla graczy. Jeśli chodzi o obsługę aparatu, Snapdragon 8 Elite oferuje obsługę 4,3 gigapikseli/s i poprawę przepustowości o 33%. W rozwiązaniach technicznych widzimy Limitless Segmentation, AI Relighting, AI Pet Suite, Video Magic Eraser i wiele innych.

Ponadto Snapdragon 8 Elite w celu zapewnienia szybkiej, stabilnej łączności, jest wyposażony w modem Snapdragon X80, Qualcomm FastConnect 7900 i obsługuje Wi-Fi 7.

Chris Patrick, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu telefonów komórkowych w Qualcomm Technologies, powiedział:

Dzięki wiodącym możliwościom CPU, GPU i NPU Snapdragon 8 Elite zapewnia drastyczne zwiększenie wydajności i energooszczędności. Ponadto rewolucjonizuje doświadczenia mobilne, oferując spersonalizowaną, multimodalną generatywną sztuczną inteligencję bezpośrednio na urządzeniu, umożliwiając zrozumienie mowy, kontekstu i obrazów w celu ulepszenia wszystkiego, od zadań związanych z produktywnością po kreatywność, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu prywatność użytkownika

Brzmi to imponująco? Jak najbardziej. A dodać trzeba, że wielu producentów sprzętu z systemem Android na pokładzie – w tym ASUS, Honor, iQOO, OnePlus, OPPO, RealMe, Samsung, Vivo, Xiaomi i inni – ma zamiar wprowadzić na rynek smartfony wyposażone w procesor Snapdragon 8 Elite. Dlatego o jego niezwykłych możliwościach przekonamy się może jeszcze w tym roku. I wszystko wskazuje na to, że naprawdę będzie się działo dużo dobrego!