Jest robota dla robota. Walker S1 melduje się w fabrykach BYD

Walker S1 to zaawansowany robot humanoidalny, który już teraz podejmuje różnorodne zadania w fabrykach BYD, od prostych operacji montażowych po bardziej złożone działania związane z logistyką. Wyposażony w zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i precyzyjne systemy nawigacyjne, może poruszać się po złożonych przestrzeniach fabrycznych bez potrzeby ingerencji człowieka. Co więcej, jego modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie go do różnych potrzeb produkcyjnych.

Robot Walker S1 może odciążyć ludzi w fabrykach samochodów

Chiński przemysł zmaga się ze znacznym niedoborem siły roboczej – raport z 2017 r. wskazuje, że kluczowe branże, takie jak produkcja samochodów, będą musiały zmierzyć się z niedoborem 30 milionów pracowników do 2025 r. Problem ten mogą pomóc rozwiązać roboty, jak Walker S1 – firma UBTech otrzymała ponad 500 zamówień na takie maszyny.

Jak powiedział Tan Min, dyrektor UBTech, ok. 70 proc. pracy w zautomatyzowanych fabrykach jest obecnie wykonywanych przez ramiona robotyczne, a pozostałe 30 proc. przez ludzi. Celem UBTech jest ograniczenie pracy ludzkiej do zaledwie 10 proc. poprzez wdrożenie robotów humanoidalnych, przy czym pracownicy będą skupiać się na zadaniach wyższego szczebla, takich jak współpraca i zarządzanie narzędziami – Walker S1 ma w tym pomóc.

Walker S1 już pomaga w fabrykach BYD /Fot. UBTech

South China Morning Post (SCMP) podaje, że Walker S1 ma 172 cm wysokości i waży 76 kg, więc przypomina człowieka. Jedną z głównych zalet stosowania robotów humanoidalnych, takich jak Walker S1, jest zmniejszenie obciążenia fizycznego i ryzyka obrażeń u pracowników.

Wprowadzenie robotów humanoidalnych, takich jak Walker S1, do fabryk jest częścią szerszego trendu automatyzacji przemysłu, którego celem jest nie tylko zwiększenie wydajności, ale także redukcja kosztów pracy oraz podniesienie jakości produkcji. Walker S1 ma potencjał, by odciążyć ludzi od monotonnych, powtarzalnych zadań, a jednocześnie działać z niespotykaną precyzją i bez przerwy.

Walker S1 może znacznie odciążyć ludzkich pracowników /Fot. UBTech

Jak podkreślają specjaliści, roboty tego typu mogą w niedalekiej przyszłości stać się powszechnym widokiem w fabrykach na całym świecie. Wdrożenie Walker S1 w BYD to jedynie pierwszy krok – UBTech planuje dalszy rozwój technologii, a także ekspansję na nowe sektory przemysłowe, w których automatyzacja ma kluczowe znaczenie.

UBTech nie jest nowicjuszem w dziedzinie automatyzacji, a jego rosnąca obecność w branży jest widoczna dzięki partnerstwom z wiodącymi firmami. Wspierany przez Tencent, UBTech zadebiutował na giełdzie w Hongkongu w grudniu. Oprócz współpracy z BYD, firma pozyskała również klientów, takich jak państwowe Dongfeng Motor, FAW-Volkswagen i Geely.