Trakcja i brak gumy gwarantowane. Na rowerowe opony WTB SG1 po prostu czekałeś

Technologia SG1 od WTB rewolucjonizuje opony do rowerów górskich, oferując niespotykaną trwałość i przyczepność

WTB pokazało światu zupełnie nową technologię w segmencie opon rowerowych, która została zaprojektowana, aby sprostać rosnącym wymaganiom współczesnego kolarstwa górskiego, a w tym wyzwań związanych ze stromymi zjazdami z nawet najbardziej wymagających szlaków. Tak przynajmniej wyczytamy w ogłoszeniu, które podkreśla, że zmiana dotyczy bezpośrednio osnowy opony (jej szkieletu), która to w najnowszej iteracji została wyposażona w technologię Inner Peace+ (IP+). Ta ma znacznie zwiększyć ogólny poziom ochrony przed przebiciami, a na dodatek zapewnia jej doskonałą odporność na uderzenia o ostre przedmioty, takie jak skały czy korzenie.

Czytaj też: Nawet nie wiedziałeś, że czekałeś na elektryczny rower Orbea Wild 2025

Na papierze oznacza to, że osnowa SG1 to podstawa najbardziej wytrzymałych opon od WTB, jako że w tym modelu bieżnik jest chroniony na jej całej powierzchni. W praktyce ta osnowa jest nie tylko wytrzymała, ale i inteligentnie zaprojektowana, bo technologia Inner Peace+ wspiera ściany boczne i potraja wysokość zewnętrznej krawędzi obręczy, a to akurat pozwala rowerzystom obniżyć ciśnienie w oponach bez utraty stabilności podczas skoków czy ostrych zakrętów. Przekłada się to na większy komfort bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i wydajności, a to nawet w trudnych warunkach typowych dla jazdy w stylu gravity i enduro.

Czytaj też: Ten wyjątkowy rower elektryczny waży tyle, co Twój plecak – ale czy zdołasz udźwignąć jego cenę?

Jednak WTB nie poprzestało jedynie na zwiększeniu trwałości swoich opon. Wraz z wprowadzeniem osnowy SG1, marka zaktualizowała również swoje stosowane do tej pory mieszanki gumowe Fast Rolling i High Grip, aby stworzyć oponę, która nie tylko wytrzyma dłużej, ale także zapewni lepszą przyczepność podczas jazdy, a to zwłaszcza w mokrych warunkach. Aby to osiągnąć, WTB zmieniło proporcje między gumą naturalną a syntetyczną, zwiększając udział krzemionki i zmniejszając zawartość sadzy. W rezultacie uzyskano mieszankę, która oferuje lepszą trakcję na śliskim terenie, jednocześnie wykazując większą odporność na zużycie.

Czytaj też: Nowy typ rowerów wkroczył na polski rynek. Czy odważysz się sięgnąć po rewolucyjne e-bike?

Wspomniane mieszanki są dostępne w wielu najpopularniejszych oponach WTB, a w tym w modelach Trail Boss, Vigilante, Judge i Verdict, dzięki czemu rowerzyści mogą wybrać oponę najlepiej dopasowaną do swojego stylu jazdy, korzystając jednocześnie z najnowszych osiągnięć technologii opon firmy. Wisienką na torcie jest ich opakowanie, które powstało w 100 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu i bez użycia plastiku.