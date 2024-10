Wiemy, jak będą wyglądać wszystkie smartfony z rodziny Samsung Galaxy S25

Rodzina Samsung Galaxy S25 – rewolucji nie będzie

O wyglądzie rodziny wiemy już dużo głównie dzięki temu, że już jakiś czas temu wyciekły wykonane z aluminium dummy units, czyli atrapy, przeznaczone do testowania akcesoriów itp. W ten sposób dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądał najpotężniejszy z rodziny Samsung Galaxy S25 Ultra oraz podstawowy model, Galaxy S25.

Dziś pojawił się ostatni element tej układanki, czyli zdjęcia atrapy Samsunga Galaxy S25 Plus, a na fotografii Davida @xleaks7 możemy przyjrzeć się całej rodzinie zgromadzonej w jednym miejscu.

Jak widać, podstawowe założenia projektu nie uległy zmianie. Samsung trzyma się minimalizmu, tylna konstrukcja ma czysty, prosty wygląd z trzema okrągłymi wycięciami na obiektywy aparatów fotograficznych, ułożone w lewym górnym rogu, pionowo wzdłuż lewej krawędzi – podobnie wyglądało to w zeszłorocznym S24 Plus. Przedni aparat umieszczony został w okrągłym wycięciu w środku górnej części ekranu. Atrapa Samsunga Galaxy S25 Plus sugeruje jednak, że smartfon wyszczupleje. Jego przewidywane rozmiary to 158,44 × 75,79 × 7,35 mm, podczas gdy zeszłoroczny model miał 7,7 mm grubości.

Standardowy Galaxy S25 będzie miał wymiary 146,94 × 70,46 × 7,25 mm, a Galaxy S25 Ultra tradycyjnie będzie największy, mierząc 162,82 × 77,65 × 8,25 mm. Ten ostatni także będzie miał konstrukcję o mniej zaokrąglonych rogach, nadając mu wygląd sprzętu z wyższej półki, niż reszta rodziny.

Wszystkie powyższe informacje są oczywiście mocno nieoficjalne, a w historii nie brak dowodów na to, że należy traktować takie przecieki z ostrożnością. Na pełną weryfikację wiarygodności przyjdzie poczekać do przyszłego roku, a dokładniej na drugą połowę stycznia 2025 roku, wtedy spodziewamy się oficjalnej premiery nowych smarfonów.