Samsung może doprowadzić do rewolucji GPU. Pamięć GDDR7 zapowiada się niezwykle

Samsung był jednym z pierwszych producentów pamięci, który ogłosił swoje moduły GDDR7 nowej generacji w zeszłym roku. Początkowo mówiono o prędkości do 32 Gbps i wersji 16 Gbps (2 GB). I tak będzie – w pierwszej fazie na rynek trafią pamięci GDDR7 mające maksimum 32 Gbps, ale na tym nie koniec.

Samsung oficjalnie: będą jeszcze wyższe prędkości GDDR7

Pierwsza w branży pamięć DRAM GDDR7 o pojemności 24 GB będzie wykorzystywać piątej generacji technologię 10 nm, oferując do 50% wzrostu gęstości komórek przy zachowaniu tego samego rozmiaru obudowy co poprzednik, czyli GDDR6. Poza tym ta nowa pamięć Samsunga będzie również zawierać zarządzanie kontrolą zegara i podwójną konstrukcję VDD, co pozwoli zwiększyć wydajność energetyczną o ponad 30%.

YongCheol Bae, wiceprezes ds. planowania produktów pamięciowych w Samsung Electronics, podsumowuje:

Dzięki opracowaniu w ubiegłym roku pierwszej w branży pamięci GDDR7 o pojemności 16 GB, Samsung umocnił swoją pozycję lidera technologicznego na rynku pamięci DRAM. Pozostaniemy nim, wprowadzając produkty nowej generacji, które odpowiadają rosnącym potrzebom rynku sztucznej inteligencji. Pamięć GDDR7 24 GB wykorzystuje 10 nanometrową pamięć DRAM piątej generacji, co pozwala na zwiększenie gęstości komórek o 50% przy zachowaniu takiego samego rozmiaru obudowy, jak w poprzednim modelu.

Dzięki 24 Gb DRAM, GPU będą miały dostęp do 3 GB pojemności pamięci w porównaniu do 2 GB zapewnianych przez 16 Gb DRAM. Doprowadzi to do znacznego wzrostu pojemności pamięci. 128-bitowy GPU może skalować do 12 GB pamięci VRAM, 256-bitowy GPU może skalować do 24 GB pamięci VRAM, 384-bitowy GPU może skalować się do 36 GB pamięci VRAM, a 512-bitowy GPU może skalować się do 48 GB pamięci VRAM.

Samsung obiecuje jeszcze wyższe prędkości GDDR7 dzięki wykorzystaniu sygnalizacji PAM3. Ma to dać poprawę o 25% w stosunku do obecnej pamięci GDDR6 z prędkością 40 Gbps, ale w niektórych produktach pamięć będzie mogła skalować się do prędkości 42,5 Gbps, co stanowi wzrost o 2,36x w porównaniu z modułami GDDR6 18 Gbps.

Należy również wspomnieć, że w 2022 roku Samsung ogłosił szybszą wersję pamięci GDDR6 o nazwie GDDR6W , która miała podwoić kanał do 64-bitów i oferować zwiększoną gęstość, jednak sprawa ucichła.Firma miała również gotową pamięć 24 Gb/s w swoim portfolio GDDR6 , ale najszybszym rozwiązaniem GDDR6, jakie otrzymaliśmy, był RTX 4080 SUPER z prędkością 23,0 Gb/s opartą na matrycach Micron.

Jakich prędkości można oczekiwać od modułów pamięci 42,5 Gb/s?

512-bit – 2720 GB/s (2,7 TB/s)

384-bit – 2040 GB/s (2,0 TB/s)

320-bit – 1700 GB/s (1,7 TB/s)

256-bit – 1360 GB/s (1,4 TB/s)

192-bit – 1020 GB/s (1,0 GB/s)

128-bit – 680 GB/s

Czy inni producenci pamięci, jak Micron i SK Hynix, pójdą w ślady Samsunga, umożliwiając większe pojemności i prędkości? Oby. Mocy nigdy zbyt wiele, prawda?