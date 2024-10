Samsung ulepsza aplikację Zdrowie. Cyfrowa pielęgniarka i dietetyk w Twoim smartfonie

Co nowego w aplikacji Samsung Zdrowie?

Aplikacja Zdrowie jest swoistym centrum dowodzenia, jeśli chodzi o monitorowanie zdrowia użytkownika sprzętów Samsunga. To właśnie tam znajdziemy wszystkie informacje, przechwytywane przez urządzenia do noszenia, podane w przejrzystej formie i dostępne na wyciągnięcie ręki. Najnowsza aktualizacja ma za zadanie pomóc użytkownikom w lepszym zarządzaniu ich samopoczuciem – ma być to swoista cyfrowa pielęgniarka, ponieważ po ulepszeniach zaserwowanych przez producenta, użytkownicy będą mieli uproszczony dostęp do dokumentacji medycznej, zarządzania lekami i śledzenia spożywanych posiłków. Niestety są to ulepszenia skierowane jedynie na rynek amerykański i trudno powiedzieć, czy którekolwiek z nich zostanie rozszerzone poza USA. Mimo wszystko warto się im bliżej przyjrzeć.

Czytaj też: Samsung rusza z promocjami na tablety – zwrot pieniędzy i świetne gratisy

Jednym z przygotowanych dodatków jest Health Records, funkcja pozwalająca na dostęp do historii medycznej z różnych klinik i szpitali bezpośrednio z poziomu aplikacji. By móc coś takiego zaoferować, Samsung nawiązał współpracę z b.well Connected Health, która zbiera główne systemy dokumentacji medycznej w USA. Dzięki temu użytkownicy mają na wyciągnięcie ręki swoje wyniki badań, szczepienia czy recepty. My tego typu szczegóły możemy śledzić w Internetowym Koncie Pacjenta, ale dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest to z pewnością ogromne ułatwienie.

Czytaj też: Seria Galaxy S25 – będzie minimalistycznie i smuklej, ale bez szału

Kolejne ulepszenie objęło śledzenie leków. Ta funkcja została uruchomiona w USA w zeszłym roku i teraz jej użytkownicy będą mogli skanować opakowania z lekami, by dodać je do swojej listy, a potem monitorować przestrzeganie zaleceń za pomocą nowego pulpitu. Pojawią się też alerty o potencjalnej interakcji leków i alergii. Funkcja śledzenia leków została jednocześnie rozszerzona na Koreę Południową i Indie, więc jest szansa, że za jakiś czas Samsung jeszcze bardziej zwiększy jej dostępność.

Czytaj też: Snapdragon, Exynos czy Dimensity? Ciąg dalszy sagi o procesorach w serii Galaxy S25

Aplikacja Zdrowie, oprócz bycia cyfrową pielęgniarką, stanie się też dietetykiem. Samsung w ramach aktualizacji wprowadził bowiem funkcję skanowania kodów kreskowych, więc użytkownicy będą mogli dodawać do apki spożywaną podczas dnia żywność. Ta funkcjonalność została opracowana przy współpracy z Fat Secret i jej celem jest pomoc użytkownikom w budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, a co za tym idzie, w ograniczeniu plagi otyłości, jaka dotyka Stany Zjednoczone.