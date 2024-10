Znamy wymagania Civilization VII. Ustawienia Ultra zdecydowanie nie dla każdego

Seria Civilization istnieje od 1991 roku i ukazało się jej sześć oficjalnych edycji. Pierwsza miała śmieszne jak na dzisiejsze czasy wymagania – 640 kB RAM, a na dysku zajmowała ok. 5 MB miejsca. Można było również grać z dyskietek – cztery sztuki, z czego jedna to same animacje. A że czasy mamy inne, to nie może dziwić że wymagania podskoczyły bardzo mocno. Firaxis podał właśnie, jaką trzeba mieć konfigurację, aby bawić się przy ustawieniach niskich, średnich oraz ultra.

Civilization VII – wymagania gry

Jak na razie podano wymagania sprzętowe dla maszyn z Windows, aczkolwiek oczekujemy, że tytuł ten pojawi się również na macOS oraz Linuxa. Wydawca oczekuje, że gracze będą mieli co najmniej Nvidia GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 460 lub Intel Arc A380. Należy zauważyć, że dwa z tych GPU zostały wydane po raz pierwszy w 2016 r., co daje mnóstwo opcji graczom ze sprzętem niskiej klasy, którzy chcą grać przy niskich ustawieniach 1080p. Jednak najlepsze ustawienia Civilization VII wymagają RTX 4070 lub AMD Radeon RX 7800 XT, aby uzyskać 60 FPS w 4K. To może być przeszkodą dla wielu graczy.

A pełna lista prezentuje się następująco:

Zaskakująco niskie są wymagania dotyczące przestrzeni dyskowej – do zainstalowania tej wersji strategii potrzeba zaledwie 20 GB miejsca. Miałem ostatnio okazję grać w Ara: History Untold, która wymagała 50 GB przestrzeni. Miłośnicy serii w komentarzach już wyrażają swój szok na widok intensywnych wymagań dla ustawień trybu Ultra. Zazwyczaj gry Civilization nie są aż tak wymagające sprzętowo, jednak wydaje się, że Firaxis ma tym razem inny pomysł na tę grę.

Niektórzy szybko stanęli w obronie wymagań systemowych Civilization VII, twierdząc, że są uzasadnione, ale niektórzy twierdzą, że potrzeba RTX 4070 do gry turowej wydaje się niepotrzebna. Premiera Sid Meier’s Civilization VII odbędzie się 11 lutego 2025 roku na komputerach PC (Windows, macOS, Linux), konsolach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.

W przedsprzedaży dostępne są jej trzy wydania: standardowe, Founders Edition oraz Delue Edition. Nabywcy tych dwóch ostatnich będą mogli bawić się już 6 lutego. A czy warto się śpieszyć? Cóż, czas pokaże.