Ta sprytna funkcja Apple’a pozwoli ci naprawić nowego iPada mini bez komputera

Apple ułatwia samodzielną naprawę nowego iPada mini

RecoveryOS to jedna z tych funkcji, których większość z nas nie chciałaby musieć używać, ale dobrze, że jest ono dostępne. Jest to bowiem specjalne środowisko oprogramowania wbudowane w system operacyjny Apple’a, służące do rozwiązywania problemów, które mogą uniemożliwić normalne uruchomienie systemu. To taki tryb awaryjny, oferujący naprawdę sporo możliwości, bo oprócz przechowywania plików, ma też zestaw narzędzi pozwalających na przywrócenie systemu z kopii zapasowej, reinstalację i tym samym samodzielne uporanie się z niektórymi problemami.

Wcześniej konieczne było do tego posiadanie komputera, jednak wraz z watchOS 8.5 i tvOS 17 firma umożliwiła użycie nowego iPhone’a do przywrócenia uszkodzonego Apple Watch i Apple TV. Wraz z serią iPhone 16 gigant poszedł o krok dalej, pozwalając każdemu iPhone’owi lub iPadowi z systemem iOS 18 lub iPadOS 18 bezprzewodowe odzyskiwanie systemu operacyjnego. Podobnie najnowszy iPad mini, napędzany przez A17 Pro, także dostał RecoveryOS, dzięki czemu posiadając inne urządzenie iDevice możemy go naprawić w sytuacji, gdy pojawi się jakaś awaria oprogramowania.

Chociaż Apple nie wspomniał o tej nowości, serwis 9to5Mac przeanalizował oprogramowanie układowe iPadOS 18 dla nowego tableta, odkrywając tam tę samą partycję RecoveryOS, którą można znaleźć w iPhone’ach 16. Oznacza to, że w celu odzyskania systemu w iPadzie mini wystarczy zbliżyć go do dowolnego iPhone’a lub ipada z systemem operacyjnym w wersji 18 lub nowszym. Wówczas na aktywnym urządzeniu powinno pojawić się okno podręczne z prośbą o naprawę uszkodzonego sprzętu.

Kiedy zainicjujemy proces, na urządzenie iDevice zostanie pobrane najnowsze oprogramowanie układowe iPadOS, które następnie bezprzewodowo będzie przesłane na uszkodzonego iPada. Po zakończeniu przesyłania sprzęt powinien znów się uruchomić. Pozwala to na większą swobodę, bo cały proces można przeprowadzić bezprzewodowo. Warto jednak pamiętać, że o ile każde starsze urządzenie iDevice z systemem iOS lub iPadOS 18 może zostać wykorzystane do bezprzewodowego odzyskania systemu operacyjnego, o tyle naprawić w ten sposób możemy tylko iPhone’y 16 i najnowszego iPada mini. Mimo wszystko to i to i tak świetna wiadomość, choć jak zwykle lepiej nie mieć konieczności, by z korzystać z tej funkcji.