Przełom w dostawach paliw! Firma wyprzedziła świat w rewolucyjnej technologii

Cysterna idealna? Dostarcza biodiesel i jest zasilana energią słoneczną

W miarę jak kraje na całym świecie dążą do wprowadzenia bardziej ekologicznych rozwiązań energetycznych, problem nieodpowiednio rozwiniętej technologii ciągle rośnie. Widać to po tym, że branże takie jak lotnictwo, przemysł budowlany i hutniczy czy nawet transport morski oraz lądowy transport dalekobieżny pozostają silnie uzależnione od paliw kopalnych. Dubajska firma Emirates National Oil Company (ENOC) postanowiła zmienić coś w kwestii logistyki drogowej i oto właśnie zaprezentowała światu na WETEX 2024 pierwszą na świecie ciężarówkę przeznaczoną do transportowania biodiesla, która jest zasilana energią słoneczną. Ten przełomowy pojazd został wyposażony w dwa panele słoneczne o mocy 550 watów każdy (łącznie 1100 watów), dzięki którym może działać przez imponujące 8 godzin.

Biodiesel, to ekologiczne paliwo produkowane z olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych lub nawet odpadów, takich jak zużyty olej spożywczy, które jest obiecującą alternatywą dla tradycyjnych paliw kopalnych. Dlaczego? Ano dlatego, że w przeciwieństwie do konwencjonalnych paliw, biodiesel spala się w znacznie bardziej “czysty sposób”, wytwarzając tym samym mniej emisji dwutlenku węgla i uwalniając więcej energii na jednostkę, co czyni go przyjaznym dla środowiska i opłacalnym rozwiązaniem. Nie jest to aż tak niszowe paliwo, bo w ciągu ostatnich 4 lat firma ENOC zrealizowała dostawy ponad 10 milionów litrów biodiesla, w czystej postaci lub jako mieszaninę z konwencjonalnym olejem napędowym. Zmiana ta odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na czystsze opcje paliwowe i jest zgodna z celem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które to chcą osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku.

Ciężarówka dostarczająca biodiesel, która jest zasilana energią słoneczną, została opracowana przez ENOC Link, a więc spółkę zależną ENOC, zajmującą się usługami dostarczania paliwa. Wspomniane dwa panele słoneczne znalazły się na jej dachu i generują w świetle dnia prąd, który trafia do dwóch akumulatorów o napięciu 240 V, które stanowią główne źródło “energii “paliwa” ciężarówki. Jednak w przypadku awarii lub wyczerpania się głównych akumulatorów, ciężarówka nie jest zdana na łaskę generatorów spalinowych na biodiesel, a to dlatego, że została wyposażona w dodatkowy akumulator o napięciu 24 V, podczas gdy o komfort w kabinie odpowiada jeszcze inny magazyn energii.

Wedle wyliczeń, tego typu cysterny elektryczne z 1100-watowymi panelami słonecznymi mają wygenerować w ciągu całego roku około 1,3 MWh energii, co z kolei prowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 6,6 ton. Podczas jazdy mają z kolei transportować do 5000 litrów biodiesla, który znajduje się w dwóch oddzielnych komorach. Nie znamy aktualnie dokładnych planów wprowadzenia tych cystern do użytku, ale pewne jest, że choć mogą one wydawać się małym krokiem, to mają ogromny potencjał do zrewolucjonizowania branż, które silnie polegają na logistyce i dostawach paliw.