Niepotrzebne turbiny wiatrowe na śmietnik? Można dać im drugie życie!

Europejska firma energetyczna Vattenfall we współpracy z międzynarodowym kolektywem architektonicznym Superuse Studios bada, co można zrobić z wycofanymi z eksploatacji turbinami wiatrowymi. Okazuje się, że wcale nie muszą iść one na złom, bo gondole są na tyle duże, by można było je zamienić na małe, przytulne mieszkanie. Efekty tego niesamowitego pomysłu można było oglądać na Dutch Design Week 2024 w Eindhoven.

Czytaj też: Niemcy zamówili nowe turbiny wiatrowe. To zamówienie wkurzy wiele krajów Unii Europejskiej

Thomas Hjort, dyrektor ds. innowacji w Vattenfall, powiedział:

Szukamy innowacyjnych sposobów, w jakie można ponownie wykorzystać materiały z używanych turbin w możliwie jak największym stopniu. Tak, aby stworzyć z nich coś nowego z jak najmniejszą liczbą modyfikacji. To oszczędza surowce, zużycie energii i w ten sposób zapewniamy, że materiały te będą przydatne przez wiele lat po pierwszym okresie użytkowania.

Turbiny wiatrowe są trudne do recyklingu, ale można dać im drugie życie

Architekci z Superuse na pokazowe mieszkanie wybrali gondolę turbiny Vestas V80 o mocy 2 MW, która działała przez 20 lat na austriackiej farmie wiatrowej Gols. Do tej pory znajdowała się ok. 100 m nad ziemią, ale w “drugim życiu” została ściągnięta na powierzchnię.

Czytaj też: W Szwajcarii powstaje najwyższy budynek z drukarki 3D na świecie. Wyobraźcie sobie koncert w tym miejscu

Gondola ma 4 m szerokości, 10 m długości i 3 m wysokości, co daje około 35 m2 powierzchni mieszkalnej wewnątrz. Wiele kawalerek w Warszawie czy Krakowie jest znacznie mniejszych, nie mówiąc już o znacznie większych miastach, jak Nowy Jork czy Tokio.

Turbiny wiatrowe zamienione na mieszkania to sposób, by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu /Fot. Vattenfall

Warto wspomnieć, że gondola turbiny Vestas V80 jest jedną z najmniejszych, jakie dzisiaj można spotkać. Nowsze urządzenia, które wytwarzają więcej energii, mają znacznie większe gondole, a więc i docelowa powierzchnia mieszkalna może być bardziej imponująca. Projektanci mają głowę pełną pomysłów na zaaranżowanie ich do nowej roli.

Gondola stanowi dobry fundament, ponieważ jest wodoszczelna i lekka. Współpracując z szeregiem firm partnerskich, Superuse wyposażyło “Nestle” w instalację elektryczną, hydrauliczną i izolacyjną. Ta skorupa jest wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, co oznacza, że jest trwała, ale również trudna do recyklingu. Dzięki temu nadaje się do ponownego wykorzystania.

Cztery panele słoneczne na dachu zapewniają moc szczytową 1800 W, wystarczającą dla zasilenia wszystkiego, co znajdziemy w mieszkaniu. Wewnątrz jest oczywiście zasilany energią słoneczną bojler do mycia, pompa ciepła do klimatyzacji, zdecentralizowany system wentylacji wykorzystujący kompaktowe panele ścienne, a nawet punkt ładowania pojazdów elektrycznych na zewnątrz.

Niektóre mieszkania w polskich miastach są mniejsze niż to pokazowe /Fot. Vattenfall

Wewnątrz znajdziemy drewniane wykończenie z aneksem kuchennym, łazienką i połączoną częścią sypialną i wypoczynkową. Na potrzeby tej wystawy dom został wyposażony w meble wyprodukowane w sposób zrównoważony i używane. Jest nawet stół wykonany z materiału pochodzącego z recyklingu, który pochodzi ze starej łopaty turbiny wiatrowej.

Jos de Krieger z Superuse, wyjaśnił, że projekt ten pokazuje ścieżkę do uzyskania jeszcze większej użyteczności turbin wiatrowych w przyszłości:

Co najmniej dziesięć tysięcy gondoli tej generacji jest dostępnych na całym świecie. Większość z nich nie została jeszcze wycofana z eksploatacji. Daje to perspektywę i stanowi wyzwanie dla właścicieli i osób dokonujących wycofania z eksploatacji. Jeśli tak złożona konstrukcja jak dom jest możliwa, to wiele prostszych rozwiązań jest również wykonalnych i skalowalnych.

Entuzjaści małych domów i zwolennicy gospodarki o obiegu zamkniętym powinni być tym niesamowitym projektem wniebowzięci. Ciekawe, który kraj jako pierwszy zdecyduje się na takie kompaktowe mieszkanka.