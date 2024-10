Home Nauka Unia wymierzyła cios w Chiny. Trwa walka o przyszłość europejskiej motoryzacji

Chiny, do niedawna uznawana za fabrykę dla zachodnich technologii, obecnie coraz śmielej poczynają sobie w odniesieniu do własnych rozwiązań. Relatywnie wysoka jakość tamtejszych produktów, zestawiona z konkurencyjnymi cenami, sprawia, że marki ze Starego Kontynentu obawiają się swojej dalszej przyszłości. To z kolei zmusiły władze Unii Europejskiej do podjęcia odpowiednich kroków.