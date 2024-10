Tajemnicza broń, która wesprze Ukrainę. Po dwóch latach poznaliśmy szczegóły

USA zdradziły tajemnicę. Drony Phoenix Ghost wesprą Ukrainę w wojnie

Wojna między Ukrainą a Rosją przyniosła równie nieoczekiwane, co znaczące postępy w dziedzinie walki z wykorzystaniem dronów, w której to różne rodzaje bezzałogowych systemów powietrznych odgrywają kluczową rolę w działaniach bojowych. Jednym z najbardziej tajemniczych i intrygujących przykładów w tej kategorii jest rodzina dronów kamikaze Phoenix Ghost, która została opracowana przez AEVEX Aerospace specjalnie dla Sił Powietrznych USA. Te drony zostały ogłoszone jako część pomocy wojskowej dla Ukrainy wkrótce po tym, jak Rosja zdecydowała się na atak w lutym 2022 roku, ale mimo tych wczesnych zapowiedzi, niewiele informacji na ich temat było dostępnych publicznie… aż do dziś.

Podczas niedawnego dorocznego sympozjum Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych (AUSA), firma AEVEX Aerospace wreszcie ujawniła kluczowe szczegóły dotyczące dronów Phoenix Ghost. Okazało się, że Phoenix Ghost to nie jeden projekt, lecz cała rodzina dronów, z których każdy ma unikalne cechy i możliwości. Łączy je jednak wiele, a w tym zaawansowane systemy nawigacyjne oparte na obrazie, co jest o tyle ważne, że w praktyce drony te nie polegają na sygnałach GPS, co czyni je mniej podatnymi na zakłócenia i środowiska, w których sygnały GPS są niedostępne. Zapewnia to wysoce precyzyjne znajdowanie drogi i pozycjonowanie, a tym samym pozwala dronom na dokładne trafienie w cel nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Ta zdolność do nawigacji “na własną rękę” łączy się również z tym, że drony Phoenix Ghost potrafią autonomicznie wykrywać, identyfikować i atakować cele, co znacząco zmniejsza konieczność ciągłego podglądania stanu drona przez operatora. Funkcje te sprawiają, że są one idealne do przeprowadzania misji kamikaze, w których to dron wykonuje samobójczy atak na cel. Poza tym drony z tej rodziny mogą być również wyposażone w systemy komunikacyjne, umożliwiające kontrolę w czasie rzeczywistym, a do tego mogą być używane do działań wywiadowczych, nadzoru i rozpoznania (ISR).

Tak naprawdę konflikt na Ukrainie stał się poligonem doświadczalnym dla dronów Phoenix Ghost, a firma AEVEX wykorzystała wnioski wyciągnięte z pola walki do ich udoskonalenia. Według Elizabeth Trammell, dyrektor ds. rozwoju biznesu w AEVEX, projekt dronów ewoluował od czasu ich pierwszego użycia, a zdradzone modernizacje obejmują modyfikacje stożka nosowego i schematów kolorystycznych w celu poprawy kamuflażu i efektywności operacyjnej, czego najlepszym przejawem jest zastosowanie ciemnego malowania. Chociaż dokładna konfiguracja dronów Phoenix Ghost dostarczonych Ukrainie pozostaje niejasna, to wiadome jest, że wojsko USA zobowiązało się dostarczyć co najmniej 1800 egzemplarzy tych bezzałogowców ukraińskim siłom zbrojnym. Pewne jest też, że firma produkuje je również dla USA i to w sporej liczbie, bo przynajmniej 4000 egzemplarzy.