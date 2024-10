Home Tech Lokowanie produktu [WIDEO] ASUS Zenbook S 14 i 10 rzeczy, które go wyróżniają – było kilka zaskoczeń.

Lekki, zgrabny laptop z dużą mocą i dobrym czasem pracy na jednym ładowaniu. Przez myśli pewnie przebiegło wam kilka skojarzeń. ASUS Zenbook S 14 to sprzęt, który ma być kojarzony właśnie w ten sposób. To jednocześnie maszyna zdolna do pracy w erze AI, którą bez problemu mamy zabrać ze sobą wszędzie. Jednak nie samym AI człowiek żyje.